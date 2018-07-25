Как продлить стойкость парфюма в жару: 7 полезных советов

Летом парфюм выветривается, стоит вам только выйти на улицу? Как объясняет знаменитый «нос» Франсис Куркджян, дело в том, что теплый воздух и повышенная влажность повышают выделение пота, который как раз и разрушает ароматы. К счастью, существует немало способов продлить стойкость парфюма. «КВ» рассказывает о самых интересных из них.

Наносите увлажняющий крем

Самая грубая ошибка — наносить аромат на сухую кожу, она быстро впитывает ароматические масла, поэтому парфюм держаться не будет. Основатель марки Editions de Parfums Frederic Malle Фредерик Малль рекомендует дополнительно увлажнить кожу перед тем, как нанести парфюм — ароматизированным (из банной линии вашего аромата) или универсальным лосьоном без запаха. Эксперт парфюмерного магазина Ребекка Ричмонд объясняет, что увлажненная кожа лучше принимает духи, и они будут держаться до двух-трех раз дольше. Еще один простой способ продлить стойкость аромата — наносить его на влажную кожу после душа или после использования бальзама для тела. Молекулы духов быстро сцепляются с молекулами лосьона, кроме того, на увлажненной коже аромат держится дольше.

Наносите аромат на локти, запястья и… пупок

Вместо того, чтобы распылять духи в воздухе и потом проходить сквозь это «ароматное облако», как учили француженки, наносите его на точки пульсации — шею, сгиб локтя, запястья, грудь, область за мочками ушей и колени. В этих местах кожа нагревается больше всего, позволяя вашим духам держаться дольше. Причем аромат можно наносить не на одну, а сразу на все точки. А Лив Тайлер советует растереть духи между пальцами и коснуться пупочной области: «Мой отец Стивен Тайлер так всегда делает. В этих местах всегда жарко и парфюмерным нотам это очень нравится. Только будьте уверены, что любимый аромат не вызовет аллергию».

Храните флаконы вдали от солнечного света

Эксперты настоятельно советуют убрать ваши парфюмы с прикроватных столиков. Прямой солнечный свет быстро разрушает химические связи внутри них, поэтому ароматы могут портиться. Помните, что во флаконах из черного стекла духи хранятся дольше. В любом случае вне зависимости от его цвета, лучше хранить парфюмы в прохладном и темном месте (некоторые даже используют для этого холодильник).

Выбирайте более стойкие композиции

Основатель экспериментального парфюмерного клуба Эмманюэль Моглин считает, что цитрусовые и свежие ароматы самые нестойкие и летом будут держаться от силы 20 минут. Древесные и мускусные композиции обладают гораздо большей «выносливостью». Куркджян советует обратить внимание на тяжелые цветочные или средневосточные ароматы, родившиеся в жарких климатах, и проверенные на протяжении веков. «Чем жарче температура в стране, — объясняет он, — тем сильнее и тяжелее запах». Туалетная вода также не подходит для жаркой и влажной погоды.

Лучше использовать парфюм вместо туалетной воды или самую концентрированную версию линии, — говорит Куркджян, который также советует использовать ароматизированные масла для более продолжительного аромата. Да, он стоит несколько дороже, но аромат гарантированно не покинет вас до самого вечера.

Используйте бальзам для губ По словам Кейт Эванс из Angela Flanders Perfumery, просто нанеся бальзам для губ на запястья или на шею, прежде чем распылить парфюм, вы намного продлите его стойкость. Весь секрет в его жирной (вазелиновой) основе, которая не дает аромату выветриваться.

Не растирайте парфюм

Парфюмер Франсис Куркджян объясняет, что трение нагревает кожу, которая производит природные ферменты, они-то и изменяют стойкостью аромата.

Пользуйтесь вуалью для волос

Волосы обладают свойством очень быстро впитывать и надолго сохранять запахи. Так почему бы этим не воспользоваться? Однако в обычных духах содержание спирта достаточно высоко, поэтому, чтобы не причинить вреда волосам, используйте специальные дымки и специальные вуали. Основатель парфюмерной марки Byredo Бен Горэм считает, что часто волосы хранят ароматы крепче, чем кожа:

Нужно просто быть немного осторожнее, ведь парфюм содержит спирт, что может навредить волосам. Используйте версии ароматов, созданные специально для волос, или, если ваш парфюм не удостоился такой участи, просто распыляйте его на щетку. Расчесывая волосы, аромат тонко и деликатно впитается без особого риска их высушить.

Если вы не хотите наносить духи на волосы, тогда попробуйте распылить их на одежду. Волокна ткани прекрасно задерживают запахи, и вы можете быть уверены в том, что будете приятно пахнуть на протяжении всего дня. Кстати, существуют парфюмы, специально созданные для нанесения на одежду. Например, у Guerlain (правда, со светлой одеждой лучше быть аккуратнее, могут остаться пятна).