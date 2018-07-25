В чем опасность коллагена

Фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма, называется коллаген. Большая его часть находится в суставах и именно он влияет на их здоровье. Коллаген составляет и основу кожи. Но после 25 лет жизни это вещество в человеческом организме почти не вырабатывается, поэтому суставы начинают работать хуже и кожные покровы стареют. Однако коллаген существует в виде растворов и пищевых добавок. Но не все так просто с приемом этого вещества, ученые утверждают, что это может быть бесполезно или даже опасно для организма.

Коллаген для приема внутрь

Фибриллярный белок входит в состав не только суставов и костей человека, но и животных. Такое популярное блюдо русской кухни, как домашний холодец, на 80% состоит как раз из коллагена. Но маркетологи уже приучили всех людей, в том числе и россиян, что для общего укрепления здоровья и омоложения кожи нужно употреблять витамины и пищевые добавки с коллагеном. В Японии и Южной Корее бутылочки с коллагеном продаются даже в уличных автоматах. Между тем ученые к таким препаратам относятся скептически. Доктор-дерматолог Уитни Боу из Нью-Йоркского университета в своих трудах заявляет, что действие коллагена, при пероральном применении, в человеческом организме очень ограниченно. Попадая в агрессивную кислотно-щелочную среду желудка это вещество частично разрушается и в полной мере не проникает в клетки кожи и в суставы. Но что гораздо хуже, синтезированный коллаген может нанести вред. В пищевых добавках он бывает не только животного происхождения, но и и созданный из морепродуктов. Его структурированное соединение гораздо эффективнее попадает в человеческие клетки, но может вызвать побочные явления.

В Германии Международная комиссия по этике Фрайбурга (FEKI) провела клиническое исследование действия коллагена на 114 здоровых женщинах в возрасте от 45 до 65 лет. Для приема использовались коллагены из свиньи, коллагены из морских водорослей, моллюсков и кожи рыб и порошок-плацебо. Группы добровольцев не знали, кто и какие именно принимает препараты, которые они употребляли в течении 8 недель. Тестовыми участками были области морщин вокруг глаз и предплечья. Для анализа использовали измерение морщин и мозольную биопсию. Уже через 2 недели приема у 17% добровольцев, принимавших коллаген из свиньи и 39% женщин, употреблявших коллаген из морепродуктов, были обнаружены аллергические реакции. 6 человек из них даже были вынуждены прекратить свое участие в тестировании в силу того, что им понадобилась медицинская помощь! Помимо отеков, в том числе и реакции Квинке, у 2 женщин были выявлены серьезные сбои в сердечных ритмах. Ну а итогом исследования стали очень незначительные изменения (чуть более 2%) в состоянии кожи вокруг глаз и мозоли предплечий по сравнению с данными женщин, принимавших плацебо.

Коллаген для инъекций под кожу

Исследований реакций на коллаген в растворах, которые вводят внутрь и под кожу, существует не так много, и все они коммерческие, заказанные косметологическими фирмами. Считаются такие инъекции безвредными, но имеют краткосрочный косметический эффект — не более 3 месяцев. Среди побочный явления специалисты называют небольшие отеки и синяки. Однако доктора Университетской офтальмологической клиники города Макбурга, Германия, в своих ежегодных отчетах указывают, что среди их пациентов около 10% это те, кто были госпитализированы в клинику как раз после «уколов красоты». Диагноз у таких больных всегда связан с занесенной под кожу инфекцией, которой в итоге были подвержены веки и сами глаза. Причем на лечение и последующее восстановление зрения у пациентов уходили годы, которые зачастую оплачивались уже не страховыми компаниями, а личными средствами.

Совсем недавно американский журнал «LiveScience» опубликовал статью, в которой офтальмолог Мишель Карл из Лос-Анджелеса и ее коллеги из сети медицинских клиник Ретина Витрус Ассошиэйтед рассказали о случаях потери зрения у нескольких женщин и одного мужчины после их обращений в косметологические салоны. Всем им были проведены инъекции биогеля из бычьего коллагена в область лба. После этого они были вынуждены обратиться к офтальмологам. У каждого из пациентов произошло острое нарушение кровоснабжения глазного дна одного или даже обеих глаз. У мужчины после инъекции коллагена вблизи от линии роста волос в дальнейшем было диагностировано нарушение проходимости кровеносных сосудов, которое привело к частичному прекращению кровоснабжения сетчатки левого глаза. Полностью восстановить зрение у своих пациентов американским офтальмологам так и не удалось.

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