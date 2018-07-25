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Звезды до и после пластики: Майли Сайрус
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Звезды до и после пластики: Майли Сайрус 

Peopletalk 23 минуты назад
Фото: Peopletalk
Майли Сайрус (25) не раз обвиняли в том, что она сделала несколько пластических операций: изменила форму носа, увеличила грудь… Однако сама певица не спешит признавать, что кое-что в себе подправила. Мы решили узнать у эксперта, какие вмешательства все-таки были у Майли.
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«Майли Сайрус — девушка молодая, и судя по фотографиям разных лет пока обходится без пластической хирургии. Очевидно, что к ринопластике звезда не прибегала, так как нос выглядит одинаково в юности и сейчас. Возможно, она делала маммопластику — немного увеличивала грудь, но если это и так, то операция выполнена безупречно, потому что выглядит очень натурально.
Другое дело зубы. Вот с ними Майли поработала. Она точно носила брекеты. Сейчас ее улыбка значительно красивее, чем раньше.
Также хочется отметить, что у Сайрус изменился овал лица. Думаю, здесь не обошлось без помощи косметолога. Во-первых, подбородок стал более острым и немного длиннее. Такого эффекта можно добиться за счет введения геля Voluma. Его певица, скорее всего, вводила и в скулы, которые сейчас стали более выраженными. Можно предположить, что Сайрус удаляла себе комки Биша, но эффект от этого получился минимальным.
Идеально гладкая кожа лба свидетельствует об использовании ботокса, а отсутствие носогубной складки — о введения гиалуроновой кислоты. Губы она не трогала, но я бы рекомендовал немного подкорректировать их форму.
В целом у Майли мы видим ухоженную кожу и здоровый цвет лица — все это результат регулярного ухода за собой: пилингов, чисток и других эстетических процедур».
Примерные цены:
Маммопластика — 210 000 р.
Брекет-система — 150 000 р.
Введение геля Voluma в скулы и подбородок — 100 000 р.
Ботокс — 10 000 р.
Гиалуроновая кислота в носогубную складку — 10 000 р.
Косметологический уход — от 5000 р. и выше
Итого: от 485 000 р.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezdy-do-i-posle-plastiki-majli-sajrus/
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