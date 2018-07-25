Живая вода: лучшие термальные средства для твоей кожи

Термальная вода — настоящая палочка-выручалочка в жару: она мгновенно насыщает кожу влагой, приятно охлаждает и придает сил. Особенно, если ты проводишь лето в городе, и большую часть времени проводишь в кондиционируемых помещениях. Редакция Cosmo проверила на себе: эти волшебные баночки стали для нас настоящим спасением в жару! Делимся подборкой самых крутых термальных средств!

Спрей-дымка для сияния кожи My Payot Brume Eclat, PAYOT

Легкая водная дымка, освежает и заряжает кожу энергией. Не содержащая спирта формула My Payot Brume Eclat защищает кожу от загрязнений и может использоваться в течении всего дня в любой момент.

Цена — около 1300 рублей.

Минерализирующая термальная вода Eau Thermale Mineralisante, VICHY

Термальная вода укрепляет и восстанавливает кожу, нормализует ее рН-баланс, усиливает барьерно-защитные функции, и отлично освежает. Удобный мини-флакон поместится даже в самой маленькой сумочке.

Цена — около 340 рублей.

Сернистая термальная вода ACQUA DI REPOLE, Frais Monde

Сернистая термальная вода-спрей из источника REPOLE (Италия) прекрасно освежит и увлажнит кожу, снимет раздражение и чувствительность, поможет при лечении акне, успокоит кожу после эпиляции и процедуры бритья, подойдет для ухода за нежной детской кожей.

Цена — около 640 рублей.

Увлажняющий спрей-уход для лица Dream Cream, Черный жемчуг

Идеальное средство для увлажнения кожи в любое время в любом месте. Спрей увлажняет в течение дня и фиксирует макияж.

Цена — около 120 рублей.

Увлажняющий и освежающий мист HydraBeauté Mist, Guinot Institut Paris

Этот спрей увлажняет и оживляет кожу, возвращая ей сияние. Распыляй мист прямо на кожу до нанесения крема или поверх макияжа.

Цена — около 3000 рублей.

Термальная вода Eau Thermale, La Roche-Posay

Настоящий бестселлер марки La Roche-Posay — термальная вода Eau Thermale. Это средство 10-в-1: увлажняет, нейтрализует свободные радикалы, замедляет процессы старения клеток, защищает от излучения UV-лучей, успокаивает раздражение кожи, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, устраняет зуд и смягчает кожу.

Цена — около 500 рублей.

Виноградная вода-спрей Eau De Raisin, Caudalie

Вода, добытая во время сбора винограда, успокаивает, освежает и увлажняет кожу в любой момент дня.

Цена — около 600 рублей.

Восстанавливающая и защищающая дымка для лица Expert Defend Replenish, Lumene

Формула на основе чистой арктической родниковой воды, содержащая богатый минералами березовый сок и антиоксидантный витамин B3, обеспечивает эффективную защиту и увлажнение кожи. Возвращает здоровый цвет лица и восстанавливает естественное сияние.

Цена — около 800 рублей.

Мист для лица Aloe Soothing Essence 98%, Holika Holika

Мист с экстрактом алоэ приятно охлаждает кожу, увлажняет, питает ее и придает здоровое сияние. Делает лицо гладким и шелковистым, успокаивает воспаления и предотвращает появление новых. Такой помощник в сумочке пригодится и в жару, и в холод!

Цена — около 1200 рублей.

Увлажняющая дымка Brume Anti-Pollution, Academie

Отличное средство 3-в-1: защищает кожу от загрязнений, помогает в борьбе со свободными радикалами, фиксирует макияж.

Цена — -около 2000 рублей.