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7 стойких матовых помад на все случаи жизни
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7 стойких матовых помад на все случаи жизни 

SNCmedia.ru 1 минуту назад
Фото: pixabay.com
Матовых помад много не бывает — тем более, тренд на них все еще обещает долго жить. Еще один важный аргумент — большинство из них стойкие и не подведут даже в самых экстремальных условиях.

Giorgio Armani Lip Magnet

Идеально красная и безупречно матовая. На случай важных переговоров не только рабочего, но и личного характера.

Smith & Cult The Tainted Lip Stain Demon Dazed

Насыщенный тинт с бархатным пигментом на случай мероприятия, где вы не станете отказывать себе в гастрономических удовольствиях. Будет держаться до самого десерта (и даже дольше).

Maybelline Super Stay Matte Ink

Стойкая помада цвета красного вина с ароматом пирожного обещает 16 часов стойкости и абсолютно матовый финиш. Удобный аппликатор поможет не промахнуться и создать ровный контур.

Kiko Milano Velvet Passion Matte Lipstick

Матовая помада в футляре, похожим на аксессуар подружки Джеймса Бонда. На случай особой миссии, которую нельзя провалить.

Catrice Matt matt matt Vibrant Shock

Помада для любителей смелых решений в макияже — темно фиолетовый оттенок идеально впишется в любую экстремальную затею. Дерзайте!

Rimmel Stay Matte Liquid Lip

Нежнейший оттенок под названием Fatal Kiss советуем использовать по назначению (следуйте подсказке в названии и не упускайте ни одного свидания).

Bourjois Rouge Edition Velvet Lipstick

Бархатный флюид для поклонников невесомых текстур и ягодных оттенков. Придется кстати для очередной субботней вечеринки (если веселье затянется, не паникуйте — эта помада способна держаться 24 часа).
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