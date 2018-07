Топ-3 бьюти-средства из косметички Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес (49), без сомнений, одна из самых сексуальных и красивых женщин. В любой ситуации она выглядит безупречно. При этом звезда использует минимум косметики, лишь подчеркивая натуральную красоту. В ее косметичке нет средств для контуринга, многочисленных палеток с тенями или коллекции матовых помад всех цветов и оттенков. В арсенале Дженнифер всего три бьюти-средства, с которыми звезда никогда не расстается.

Увлажняющий крем The Moisturizing Soft Cream, La Mer вот уже на протяжении многих лет must have в звездной косметичке. По словам певицы, это лучший крем, который она когда-либо пробовала, — он обеспечивает длительное увлажнение, питание и защиту кожи от внешних воздействий.

Дженнифер может похвастаться идеальной кожей. Плотные тональные средства она не использует. А вот освежить лицо и добавить влажного сияния Лопес не против. В этом ей помогает тональная основа в стике Vanish Seamless Finish Foundation Stick, Hourglass.

Для губ Лопес выбирает нейтральные персиковые оттенки. Среди блесков Infaillible от L'Oreal Paris таких много. На заметку всем любителям нюда — 101-й оттенок у Дженнифер самый любимый.

