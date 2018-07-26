10 ошибок в макияже невест, которые испортят свадьбу

СодержаниеОшибка 1: Пробовать что-то новоеОшибка 2: Ориентироваться по звездамОшибка 3: Пропускать увлажняющий уходОшибка 4: Сверкать словно новогодняя елкаОшибка 5: Покрываться румянцемОшибка 6: Использовать обычную косметикуОшибка 7: Уходить в драмуОшибка 8: Наращивать кукольные ресницыОшибка 9: Быть не в формеОшибка 10: Рисовать губы

Не каждый день мы выходим замуж! И совершенно естественно, что во время свадьбы хочется быть особенно красивой. На что обратить внимание при создании макияжа и как не совершить ошибки, которые будут портить настроение при рассматривании фотографий? Праздничный бьюти-гид проводит MedAboutMe.

Ошибка 1: Пробовать что-то новое

В каждой женщине природой заложена страсть к переменам, и памятное торжество кажется лучшим поводом для экспериментов. Но это не так! Когда вы идете под венец, мужчина хочет видеть именно вас, а не незнакомку, в которой сложно узнать «ту самую, единственную». А ведь именно ей он предложил руку и сердце!

Визажист Эль Бриль, которая работает на свадебных церемониях, рассказывает: «Я всегда говорю невестам, что моя цель — сделать макияж, при котором они остаются похожими на себя, а не меняются до неузнаваемости. Свадебный макияж должен подчеркивать естественную красоту невесты».

Совет!

Если уж хочется чего-то новенького, то за месяц до свадьбы проведите репетицию макияжа. Это не та часть расходов, на которой можно экономить. Так вы сможете заблаговременно увидеть результат и оценить перемены.

Ошибка 2: Ориентироваться по звездам

Многие тенденции в макияже, в том числе те, которым следуют голливудские знаменитости, очень далеки от реальности. При дневном свете они смотрятся нарочито ярко, даже вызывающе. Откажитесь от идеи сделать контуринг, драматичные smoky eyes или подвести губы матовой помадой черного цвета! Лучше всего на свадебных фотографиях смотрятся классические варианты. Классика — это проверенное временем!

Ошибка 3: Пропускать увлажняющий уход

О чем постоянно напоминают свадебные фотографы красавицам-невестам? «Не забудьте припудрить носик!». Жирные участки кожи лица будут бликовать на фотографиях, так что не стоит подвергать себя такому риску.

Помните: сначала наносится увлажняющий уход, а затем матирующая основа. Если пропустить увлажняющий крем, кожа будет выглядеть тусклой и бледной, могут проступить шелушения. И не забудьте положить в косметичку матирующие салфетки — ими легко убрать проступивший блеск, не повреждая макияж.

Ночной восстанавливающий и успокаивающий уход Toleriane Ultra от LA ROCHE-POSAY

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Ошибка 4: Сверкать словно новогодняя елка

Каждая невеста в день своей свадьбы светится от счастья. И это свечение идет изнутри. Если же хочется немного подсветить кожу, можно использовать хайлайтер. Визажисты Высокой моды давно используют этот уникальный бьюти-инструмент.

Однако не стоит в оптимистичном порыве подсвечивать все лицо, достаточно нанести немного средства у внутренних уголков глаз и на верхней границе скул. Если губы тонкие, можно еще акцентировать «арку Купидона», то есть галочку над верхней губой.

Ошибка 5: Покрываться румянцем

Одно из самых коварных средств, которое часто используется в праздничном макияже, — румяна. Ими можно как освежить лицо, так и беспощадно его состарить. «Многие люди считают, что румяна нужно наносить по диагонали — под скулами и вверх к вискам, как это было принято в 70-е годы. Но это ошибка!», — говорит визажист Джейн Коэн. Выбирайте легкие естественные оттенки — от светло розового до кораллового, и едва-едва касайтесь кистью верхней границы скул.

Совет!

Щечки большинства невест и так покрываются румянцем в день свадьбы — от сладких комплиментов и поцелуев, бокала шампанского. Поэтому лучше наносить румяна на тон светлее, чем вы носите обычно. Ведь к искусственному оттенку прибавится еще и натуральный!

Ошибка 6: Использовать обычную косметику

Свадьба — прекрасное событие, которое может случиться в жизни каждой девушки. Поздравления, сюрпризы, зажигательные игры и конкурсы — от всеобщего внимания могут выступить слезы на глазах. Чтобы макияж глаз не размазался, и по щекам не потекли черные ручейки, подводка и тушь для ресниц должны быть водостойкими. И еще совет: не используйте в макияже глаз насыщенные, очень пигментированные оттенки теней, они могут осыпаться на щеки или начать бликовать во время фотосессии.

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Ошибка 7: Уходить в драму

Если девушка выбирает воздушное элегантное белое платье с фатой, то и макияж должен быть нежным, естественным, романтичным. Дымчатый мей-ап в драматичной цветовой гамме, широкие черные стрелки и акцентирование глаз темными тенями — не всем подойдут. А вот светлые бежевые, золотистые, серые, серебристые, медные и оливковые оттенки будут смотреться эффектно практически на всех. И точно не создадут эффект синяков под глазами.

Ошибка 8: Наращивать кукольные ресницы

Наращивание ресниц — одна из самых популярных бьюти-процедур, на которую девушки решаются перед свадьбой. Лэшмейкер Сюзетт Зуена советует выбирать естественный эффект ресниц, а не максимальный, как делают многие невесты.

«Проводите процедуру минимум за две недели перед торжеством, чтобы вы могли отследить реакцию на клей (возможна аллергия) и убедиться, что новые ресницы удобны для вас. Предпочитайте ресницы не на лентах, а одиночные или пучками. Слезы могут ослабить клей, что приведет к отклеиванию волосков у внутренних уголков глаз. Во время торжества исправить ситуацию будет нереально. К тому же, отдельные реснички дадут более естественный и красивый результат».

Ошибка 9: Быть не в форме

Брови — это естественное оформление глаз, а потому их форме следует уделить самое пристальное внимание. Если не хочется в день свадьбы «наводить красоту» тенями или карандашом для бровей, пройдите процедуру окрашивания и коррекции бровей у лэшмейкера. Перед свадьбой останется всего лишь зафиксировать волоски косметикой — гелем или воском.

Совет!

Независимо от того, какой краской вы хотите придать форму бровям, помните, что она окрашивает не только волоски, но и кожу. А потому брови на фотографиях могут смотреться слишком «тяжелыми», темными, густыми. Чтобы краска с кожи успела немного сойти, окрашивание планируйте за неделю до торжества.

Ошибка 10: Рисовать губы

На свадьбе самый лучший тост — банальное «Горько!». Чтобы не оставить на рубашке будущего супруга яркие отчетливые следы губ, выбирать нужно стойкие пигментированные помады. Они держатся лучше блеска для губ и не дают блик на фотографиях. Но будьте осторожнее с оттенками, идеальны — приближенные к естественному тону губ. И никаких подводок карандашом, темнее цвета губной помады.

Комментарий экспертаРената Григорьевна Айвазова, врач-дерматокосметолог

Каждая девушка мечтает хотя бы раз оказаться на собственной свадьбе. И ничто не должно омрачить внешний вид невесты, особенно если речь идет о косметических процедурах или макияже. Какие особенности подготовки к торжеству стоит учитывать?

1. Если речь идет только о макияже, то «золотое правило» делать акцент на чем-то одном, всегда работает. Не выделяйте одновременно и глаза, и губы, и щеки! Это будет смотреться неестественно и слишком ярко. На фотографиях такой макияж будет старить примерно на 10 лет, и придавать грузность и отечность лицу.

2. Если собственного объема губ вам недостаточно и хочется соблазнительной, чувственной улыбки, то за две недели до свадьбы можно увеличить губы. Во время мероприятия вам просто останется подкрашивать их помадой и чувствовать себя королевой.

3. Если вы хотите подкорректировать лицо филлерами (добавить отдельным участкам объем), это можно сделать за неделю до мероприятия, чтобы отечность и синяки прошли. Тогда можно будет использовать меньше корректирующих средств в макияже, лицо и так будет иметь выразительные черты.

4. Если решите попробовать инъекции Ботокса, процедуру нужно наметить за 2-3 недели до праздника. Таким образом можно приподнять кончик бровей и приоткрыть взгляд. Это всегда отличный бонус для фотографий.

5. И последняя процедура, которая может оказаться полезной перед торжеством — убрать сосуды на крыльях носа. Так макияж будет ложиться более ровно и эстетически выглядеть просто потрясающе. Ее проводить можно за три дня до важного события.

Невеста должна быть всегда во всеоружии, поэтому не забывайте, что главное — хорошее настроение!

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