«Красива ль женщина с усами?»: публика обсуждает изъяны Ирины Пеговой

40-летняя актриса Ирина Пегова , расслабившись на курорте, показала себя без грамма макияжа, и ее природную красоту смогли по-достоинству оценить далеко не все поклонники. На лице у знаменитости многие обыватели заметили странный окрас кожи над верхней губой, в котором с изумлением распознали пробивающуюся растительность.

Известная актриса театра и кино Ирина Пегова отправилась на солнечный Кипр вместе со своей 12-летней дочерью и радует поклонников множеством курортных снимков. Находясь в заслуженном отпуске, Ирина отложила косметичку на дальнюю полку, а потому на обнародованных фотографиях позирует без следов макияжа на лице. И в то время как одни поклонники бесконечно восторгались естественной красотой актрисы, другие обратили внимание на недостатки, что ранее были тщательно загримированы визажистами. Публика подивилась тому количеству пигментных пятен, которые покрывали все лицо актрисы, ну а самые зоркие обыватели с недоверием заподозрили, что, ко всему прочему, у Ирины к ее 40 годам выросли усы на лице.

С осторожностью подбирая выражения, почитатели стали обсуждать, на самом ли деле Пегова — обладательница растительности на лице или все же это серия неудачных снимков, создающих столь правдоподобную иллюзию усов. «Все хорошо, но откуда усы? Или это так неудачно сама себя поймала» «Усы есть у вас. Не знала» «Я вот смотрю и не могу понять, красива ль женщина с усами?» «Ну где вы увидели усы?! Это тоже пигментные пятна! И вывести их сложно!» «Я прошу прощения за бестактный вопрос — а у вас усы растут или что это над губой?» «Ирина, а у вас усы есть, что ли?» «Усики надо бы побрить»

Не меньше беспокойства доставляет и новая фигура звезды. Многие любят Ирину Пегову именно за то, что она не подходит под стандартные каноны красоты со своим небольшим ростом и округлыми формами. Однако к лету знаменитость заметно похудела, что немало почитателей сочло крайне удручающим и прискорбным.