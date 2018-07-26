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Оконфузилась: Кардашьян в мини-шортах «засветила» целлюлит
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Оконфузилась: Кардашьян в мини-шортах «засветила» целлюлит 

WDay.ru 22 минуты назад
Фото: WDay.ru
Кортни стоило бы взять пример по уходу за телом со своей знаменитой сестры.
Кортни Кардашьян, конечно, не так известна, как Ким. Но тем не менее, ее имя на слуху у всех поклонников звездной семьи. И, как любой знаменитости, участнице реалити-шоу не помешало бы следить за собой. И уж, по крайней мере, не выставлять на всеобщее обозрение ноги, покрытые «апельсиновой коркой». А взять пример с Ким, у которой есть даже отдельный визажист для ягодиц.
Папарацци подловили Кортни на отдыхе в Италии. И оказалось, выглядит она вовсе не так восхитительно, как на экране. Желтые спортивные микрошорты абсолютно не скрывали ее недостатки.
А между тем, отдыхает Кортни со своим новым бойфрендом, 25-летним Юнисом Бенджимой. Красавчик моложе звезды на 14 лет, но это абсолютно не смущает пару. Так же, как и неровности кожи звездной красотки.
Кстати, в этом она не одинока. «Любить свое тело таким, какое оно есть» — вот девиз большинства голливудских селебрити. Даже Эль Макферсон, получившая в модельном мире прозвище Тело (за совершенные формы и прекрасную фигуру), страдает такой напастью, как целлюлит. Но отметим, что Макферсон уже разменяла шестой (!) десяток и может позволить себе не стесняться небольших неровностей кожи.
А Риз Уизерспун даже сумела извлечь максимальную пользу от своего целлюлита и растяжек! После ее признания в несовершенстве крупная косметическая фирма предложила актрисе стать лицом компании и рекламировать их продукцию. За солидный гонорар!
Другие звездные красавицы с целлюлитом
Джессика Альба
Эшли Грэм
Синди Кроуфорд
Дженнифер Лав-Хьюит
Миша Бартон
Риз Уизерспун
Кейт Уинслет
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