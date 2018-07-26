Оконфузилась: Кардашьян в мини-шортах «засветила» целлюлит

Кортни стоило бы взять пример по уходу за телом со своей знаменитой сестры.

Кортни Кардашьян, конечно, не так известна, как Ким. Но тем не менее, ее имя на слуху у всех поклонников звездной семьи. И, как любой знаменитости, участнице реалити-шоу не помешало бы следить за собой. И уж, по крайней мере, не выставлять на всеобщее обозрение ноги, покрытые «апельсиновой коркой». А взять пример с Ким, у которой есть даже отдельный визажист для ягодиц.

Папарацци подловили Кортни на отдыхе в Италии. И оказалось, выглядит она вовсе не так восхитительно, как на экране. Желтые спортивные микрошорты абсолютно не скрывали ее недостатки.

А между тем, отдыхает Кортни со своим новым бойфрендом, 25-летним Юнисом Бенджимой. Красавчик моложе звезды на 14 лет, но это абсолютно не смущает пару. Так же, как и неровности кожи звездной красотки.

Кстати, в этом она не одинока. «Любить свое тело таким, какое оно есть» — вот девиз большинства голливудских селебрити. Даже Эль Макферсон, получившая в модельном мире прозвище Тело (за совершенные формы и прекрасную фигуру), страдает такой напастью, как целлюлит. Но отметим, что Макферсон уже разменяла шестой (!) десяток и может позволить себе не стесняться небольших неровностей кожи.

Риз Уизерспун даже сумела извлечь максимальную пользу от своего целлюлита и растяжек! После ее признания в несовершенстве крупная косметическая фирма предложила актрисе стать лицом компании и рекламировать их продукцию. За солидный гонорар!

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Эшли Грэм

Дженнифер Лав-Хьюит

Риз Уизерспун

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