Плюсы и минусы подтяжки кожи вокруг глаз

Возраст выдает кожа человека, особенно кожа в области вокруг глаз. Именно поэтому подтяжка кожи вокруг глаз — это первое, о чем задумываются при первых признаках старения. Тонкие морщинки под глазами не только выдают возраст, они портят настроение и снижают уровень самооценки. Появиться такие возрастные изменения могут внезапно, уже в молодом возрасте после двадцати лет.

Старение проявляется не только в морщинах, но и в припухлостях под глазами. При помощи косметических средств можно лишь замаскировать мешки под глазами и морщинки вокруг глаз, избавиться от них поможет только хирургическая подтяжка. Но перед тем, как принять решение сделать подтяжку, нужно сопоставить преимущества и недостатки этой процедуры.

Преимущества подтяжки кожи вокруг глаз

Женщины постоянно находятся в поиске чудодейственного средства для кожи вокруг глаз, многие мужчины тоже неравнодушны к этому вопросу. Крем или гель для кожи вокруг глаз может понравиться или разочаровать, но он никогда не избавит от признаков старения на долгое время. Пластическая хирургия может то, чего не может косметология, это факт и первое преимущество.

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Хирургическая подтяжка принесет естественный результат, глаза действительно будут смотреться моложе. Без морщинок и припухлостей взгляд станет более свежим, а лицо — более привлекательным. После процедуры можно любоваться своим отражением в зеркале и не думать про возраст.

К преимуществам относят быстрое восстановление, на полное восстановление обычно уходит неделя, максимальный срок — две недели. На коже вокруг глаз не остается шрамов и других следов после операции, их умело маскируют под естественные изгибы кожи на лице. Подтяжка кожи вокруг глаз проходит безболезненно, многие косметические процедуры доставляют больше неприятных ощущений.

Недостатки подтяжки кожи вокруг глаз

Косметическая хирургия — это тоже вмешательство в организм, особенно учитывая то, что операции обычно проходят под общим наркозом. Соглашаясь на любое вмешательство, в том числе и на подтяжку кожу вокруг глаз, нужно трезво смотреть на вещи и объективно оценивать последствия. Перед проведением операции под общим наркозом нужно получить консультацию анестезиолога, чтобы специалист сопоставил состояние здоровья и потенциальный вред от наркоза.

Главный минус — это отсутствие гарантии на срок действия подтяжки. Возрастные изменения у всех проходят по-разному, и подтяжка не сможет их остановить.

Рано или поздно морщины и мешки под глазами вернутся вновь, и потребуется проведение еще одной подтяжки.

Еще один недостаток — это непредсказуемость результата, после операции морщин и припухлостей больше не будет, но это не гарантия того, что результат придется по вкусу. Никто не сможет предсказать, как именно будет выглядеть лицо пациента после проведения хирургического вмешательства.

Как плюсы, так и минусы подтяжки кожи вокруг глаз звучат очень убедительно, поэтому свой выбор для себя каждый делает сам. Процедура подтяжки должна проходить в надежной клинике и осуществляться специалистами, перед тем, как дать согласие на вмешательство, необходимо проверить сертификаты и убедиться в их подлинности.

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