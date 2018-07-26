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Как не поправиться в отпуске
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Как не поправиться в отпуске 

BeautyHack.ru 32 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Какой прием пищи в отпуске — главный, когда и какие фрукты нужно есть, чем заменить мороженое на пляже, что делать, если вы переели и другие важные правила от диетолога и основателя онлайн-проекта Natural Diet Натали Макиенко.

Правило № 1 — внимательно относиться к своему организму с самого начала отпуска (рекомендую начать в самолете)

Перелет — всегда большой стресс для организма. Чтобы легче перенести его, исключите в день вылета напитки с кофеином, алкоголь, тяжелую пищу, красное мясо, — все, что долго усваивается и «закисляет» организм, создавая дополнительную нагрузку.
А воды, наоборот, выпейте на два стакана больше, чем обычно, и обязательно возьмите бутылку в самолет. Мой лайфхак — добавить в воду кусочек корня имбиря, чтобы избежать отеков.
Откажитесь от питания на борту — даже в бизнес-классе никто не гарантирует его качество. Лучше поесть перед вылетом в аэропорту, а на время полета запастись здоровым перекусом — фруктами, овощами, орехами, батончиками из сухофруктов.
Если вы столкнулись с jet lag, помните, что на каждый час разницы во времени организму требуются сутки адаптации. Например, если разница между городом вылета и пунктом назначения в три часа — значит первые три дня ешьте по «домашнему» времени.
После длительных перелетов (более 3 часов) первые три дня придерживайтесь вегетарианского рациона. Ешьте больше овощей, зелени, растительного белка. А вот животный белок сократите до минимума (чтобы не нагружать организм дополнительной работой во время восстановления) — потребляйте его в виде белой рыбы или морепродуктов.

Правило № 2 — шведский стол — не враг

Если подходить к его блюдам правильно. Опасны не сами блюда, а их доступность в неограниченном количестве. Есть можно все ­— но если продукты сочетаются между собой, чтобы пища хорошо усваивалась. Помните, что завтра эта еда будет здесь — не обязательно есть все и сразу.
beautyhack.ru
Например, не стоит выбирать на один прием пищи разные виды белка — если салат был с морепродуктами, то на горячее тоже должны быть морепродукты или рыба.
Обращайте внимание на состав блюда и просите исключить нежелательный ингредиент. Спрашивайте у официанта, из чего состоит то или иное угощение. Безобидные, на первый взгляд, баклажаны могут быть пожарены на сливочном масле или маргарине.
Углеводы в виде фруктов и десертов нужно есть в первой половине дня. Вечером от них останется неизрасходованная энергия, которая перейдет в лишние килограммы.
На шведском столе всегда берите маленькую тарелку. Мозг визуально воспримет, что она полная и даст сигнал к насыщению. На большом блюде даже огромная порция покажется недостаточной.
Помните о правиле «одна тарелка — один подход». Как правило, этого организму достаточно. Даже дома мы потребляем больше еды, чем нам на самом деле нужно. Пища стала удовольствием, а не способом поддержания здоровья и самочувствия.

Правило № 3 — внимательно следите за тем, что вы едите в жару

Когда на улице жарко, аппетит снижается, а обменные процессы идут медленнее. Кроме того, у организма есть свои особенности терморегуляции — в жару ему нужно меньше пищи, чем обычно.
Слушайте свой организм, ешьте только тогда, когда вы действительно голодны. Выбирайте легкие блюда — так вы спасете себя от тяжести и дискомфорта.
Сократите потребление красного мяса, субпродуктов (например, печени и почек), алкоголя, напитков, содержащих кофеин, белого сахара, муки и белого риса. Откажитесь от десертов с масляным кремом, желтых сыров и мороженого (его с легкостью можно заменить на сорбет).
beautyhack.ru
А вот фруктов боятся не стоит — главное есть их в меру до 17:00.

Правило №4 — обед — важнее завтрака, а ужин зависит от времени

На завтрак можно выбирать омлеты и цельнозерновой хлеб, овощи, зелень. Съешьте натуральные мюсли с растительным молоком, оладьи или блины с медом — то, что вы любите есть дома.
Главный прием пищи в отпуске — это обед, старайтесь не пропускать его. В это время идет самая активная выработка ферментов и пища усваивается лучше всего. Если день достаточно ленивый и вы мало двигаетесь, можно заменить гарниры во время обеда картофелем, бататом, морковью или свеклой. Белок и такие овощи — прекрасный выбор для обеда.
Что касается ужина, ориентируйтесь на время, в которое вы собираетесь лечь спать.
Если ужин ранний (вы будете ложится спать через 4 часа и больше), можно позволить себе один вид сытного белка — мясо, курицу, рыбу, морепродукты и неограниченное количество зеленых салатов и овощей во всех видах.
Если ужин поздний, лучше остановить только на овощах, желательно термически обработанных — они легче усваиваются.

Правило № 5 — не забывайте про питьевой режим

Общей нормы количества воды нет — многое зависит от вашего рациона. Например, если вы пьете алкоголь или кофе, вам нужно больше воды (чтобы восстановить водный баланс на одну чашку кофе нужен дополнительный стакан воды).
А если едите фрукты и овощи, в которых много воды (клубнику, арбуз, помидоры или спаржу), то пить можно меньше.

Правило № 6 — помогите себе, если вы переели

В отпуске от этого никто не застрахован. Если так случилось, ешьте больше зелени, она помогает пищеварению.
Если чувствуете, что переели — съешьте половину чайной ложечки меда, он обладает консервирующими и бактерицидными свойствами и поможет облегчить состояние.
Если получилось, что переели на ужин (съели лишний десерт или «смешали» креветки со стейком), постарайтесь пропустить завтрак. До середины дня пейте только воду — у организма будет возможность отдохнуть и очиститься. Но обед должен быть полноценным.

Правило № 7 — пользуйтесь моментом

В отпуске надо пользоваться доступом к свежим продуктам, которых нет дома, и дополнять их овощами, зеленью. Чаще всего мы отдыхаем на море, где обилие свежих морепродуктов, рыбы и фруктов — не упускайте эту возможность.

Правило № 8 — не ставьте себе жестких рамок

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Во время отпуска следует придерживаться тех постоянных пищевых привычек, которые у вас уже сформированы — прислушайтесь к своему организму.
Во всем должен быть психологический комфорт и запрещать себе что-то, особенно на отдыхе, неправильно. Можно и нужно съесть вкусный десерт, но сделайте это в первой половине дня после основного приема пищи. Главное — соблюдать сочетание продуктов. И, конечно, получать удовольствие!
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