Легкий летний макияж — как и чем?

Соблазнительные сияющие губы, нежное свечение кожи и легкий румянец на щеках — редактор BeautyHack Дарья Сизова нашла два отличных средства, которые помогут создать актуальный макияж в два движения.

Бальзам для губ Orgasm Afterglow Lip Balm, Nars

С первого взгляда влюбилась в металлическую упаковку цвета «розовое золото». У средства очень легкий розоватый оттенок, который легко освежит образ и выгодно подчеркнет загар. Понравилась и приятная нелипкая консистенция — бальзам мягко обволакивает губы, увлажняя и питая их. А все потому что в составе есть экстракт монои, который визуально разглаживает нежную кожу губ, и комплекс антиоксидантов, который защищает их за счет невидимой пленки.

Рассыпчатая пудра-хайлайтер Orgasm Illuminating Loose Powder

У пудры очень рассыпчатая текстура и мелкий помол, что позволяет «без потерь» наслаивать средство, добиваясь любой интенсивности сияния. В составе — мелкие сияющие частицы, которые отражают свет, создавая «эффект фотошопа» и визуально сглаживая недостатки кожи. Наношу пушистой кистью на все лицо, чтобы придать ему легкое мерцание и плотно набитой кистью — на выступающие участки, чтобы сделать отразить лучи летнего солнца (шиммер очень красиво переливается).