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Легкий летний макияж — как и чем?
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Легкий летний макияж — как и чем? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Соблазнительные сияющие губы, нежное свечение кожи и легкий румянец на щеках — редактор BeautyHack Дарья Сизова нашла два отличных средства, которые помогут создать актуальный макияж в два движения.
Бальзам для губ Orgasm Afterglow Lip Balm, Nars
С первого взгляда влюбилась в металлическую упаковку цвета «розовое золото». У средства очень легкий розоватый оттенок, который легко освежит образ и выгодно подчеркнет загар. Понравилась и приятная нелипкая консистенция — бальзам мягко обволакивает губы, увлажняя и питая их. А все потому что в составе есть экстракт монои, который визуально разглаживает нежную кожу губ, и комплекс антиоксидантов, который защищает их за счет невидимой пленки.
Рассыпчатая пудра-хайлайтер Orgasm Illuminating Loose Powder
У пудры очень рассыпчатая текстура и мелкий помол, что позволяет «без потерь» наслаивать средство, добиваясь любой интенсивности сияния. В составе — мелкие сияющие частицы, которые отражают свет, создавая «эффект фотошопа» и визуально сглаживая недостатки кожи. Наношу пушистой кистью на все лицо, чтобы придать ему легкое мерцание и плотно набитой кистью — на выступающие участки, чтобы сделать отразить лучи летнего солнца (шиммер очень красиво переливается).
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