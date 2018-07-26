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Английская роза: Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как повторить ее макияж
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Английская роза: Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как повторить ее макияж 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
В Instagram Рози поделилась серией фотографий, на которых она запечатлена в потрясающем бьюти-образе. Модель, которую многие называют «английской розой» примерила образ француженки, при этом сохранив свою аутентичность.
Макияж Хантингтон-Уайтли выполнила талантливый визажист Морган Мартини с помощью косметики Marc Jacobs Beauty. Основой макияжа стал идеальный тон, деликатное сияние, выполненное с помощью хайлайтера, и нежный румянец.
На веки супермодели мастер нанесла золотистые тени с шиммером и оттенила их с помощью растушеванного черного карандаша для глаз. На губы был нанесен нежно-розовый блеск.
Подобный макияж действительно популярен у француженок благодаря Катрин Денев — в этом образе она блистала в 60-х.
Напомним, ранее Marc Jacobs Beauty представили новую рекламную кампанию, лицом которой стал сам Марк Джейкобс.
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