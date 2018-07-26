Английская роза: Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как повторить ее макияж

В Instagram Рози поделилась серией фотографий, на которых она запечатлена в потрясающем бьюти-образе. Модель, которую многие называют «английской розой» примерила образ француженки, при этом сохранив свою аутентичность.

Макияж Хантингтон-Уайтли выполнила талантливый визажист Морган Мартини с помощью косметики Marc Jacobs Beauty. Основой макияжа стал идеальный тон, деликатное сияние, выполненное с помощью хайлайтера, и нежный румянец.

На веки супермодели мастер нанесла золотистые тени с шиммером и оттенила их с помощью растушеванного черного карандаша для глаз. На губы был нанесен нежно-розовый блеск.

Подобный макияж действительно популярен у француженок благодаря Катрин Денев — в этом образе она блистала в 60-х.