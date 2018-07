10 нужных (и ярких!) средств для фестивального макияжа

Present Perfect Festival, VK-Fest, Rhymes Show и The Flow — наш бьюти-редактор Алла Шарандина подобрала косметику к каждому фестивалю. С ней вы не потеряетесь в толпе, а может быть, и вовсе затмите артистов!

Коллекция Erdem for NARS Strange Flowers

Бьюти-визионер Франсуа Нарс и дизайнер Эрдем Моралиоглу вырастили мейкап-линейку «Странные цветы» из тринадцати продуктов. В категориях моды это префолл, в мире косметики — летняя лимитка. В ней есть вещицы редкого для NARS сорта — к примеру, набор пигментов для губ и матирующие салфетки. А закрывает показ палетка Night Garden Eyeshadow с выдающимися сатиновым желтым и зеленым оттенками. Хайлайтер-кушон Light Me, Pupa

Вот лучшее средство, чтобы жирный блеск лица превратить в инстаграм-блеск — и не липнуть к коже пальцами при нанесении на жаре. Кушон 001 Cocktail Champagne из коллекции Summer in L. A. дает пудровое покрытие с могучим потенциалом растушевки. Песчаный скраб Victoria’s Secret

Резорт в собственной ванной предлагает устроить скраб Very Sexy Now Beach с настоящим теплым океанским песком в составе — он пахнет пляжем и кокосами. Праймер Prisme, Givenchy

Креативный арт-директор Givenchy по макияжу Николя Деженн дает мастер-класс цветокоррекции: новые базы для лица в четырех оттенках вытянут тональный контраст и отрегулируют баланс белого. А прозрачный пятый сделает мягкое размытие всех неровностей кожи. Лайнер Diorshow On Stage, Dior

Креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс прежде, чем с головой уйти в фэшн, учился графике в брюссельской школе искусств. И оттуда сквозь годы бережно пронес любовь к остро заточенным карандашам и тоненьким фетровым маркерам. Как раз такими он предлагает начертить на веках орнаменты майя, звезды и радугу. Если рука дрогнет — то хотя бы двойную стрелку с белой «подложкой», на контрасте с которой любой цвет лайнера станет еще выразительнее. Лак для губ L’Absolu Lacquer, Lancome

В принципе, это ради нашей же безопасности: лаки для губ Lancome L’Absolu Lacquer такие глянцевые, что могут заменить светоотражающие патчи, без которых не обойтись на опенэйрах темных июльских ночей. Зеркальная поверхность губ может при этом быть любого из тридцати оттенков (восемь из них — мерцающие!) или с плавным переходом одного в другой. Лаки наслаиваются и держатся целых шесть часов. Но даже когда цвет сойдет, увлажняющие компоненты в составе будут смягчать губы еще пару часов сверхурочно.

Карандаш для глаз Make Up For Ever и бронзер Terracotta, Guerlain

Бьюти-тяжеловес Make Up For Ever выпустил тридцать матовых карандашей, которыми легко изобразить все тренды года: густую цветную стрелку Missoni, фиолетовые брови Bibhu Mohapatra, веснушки, как у виртуальной певицы Лил Микелы, и даже цветок на щеке c показа Anna Sui.

Бальзам-блеск Volupte Night Rehab Lip Mask, YSL Под № 1 в линейке новых бальзамов-блесков скрывается бесцветная ночная маска для губ с кокосовым молоком и экстрактом граната в составе.

Масло для губ Phyto-Lip Delight, Sisley

Защитное и питательное средство, которое тает на губах маслами ши, жожоба и сливы, издано в трех полупрозрачных оттенках. Можно уложить его на губы отдельно, под блеск для комфорта или на помаду для сияния. Текст: Алла ШарандинаФото: архивы пресс-служб