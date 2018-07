Шика-блеска дай: 7 бьюти-средств для блестящего образа на каждый день

Чтобы твоя кожа, ногти и волосы искрились и сверкали, как бриллианты, придется купить бронзеры, хайлайтеры, тени, помаду, лак и hair-спреи с шиммером (по-русски — с блестками). Косметолог и владелица салона Kosmos Яна Золотова вместе с eBay помогли нам собрать многофункциональную косметичку, которая сделает любой образ невероятно стильным и блестящим во всех смыслах.

Люминайзер для тела Body Lava, Fenty Beauty

Новый бестселлер от Рианны — блестящее масло для тела Fenty Beauty Body Lava представлено в двух оттенках: Who needs clothes (нежный, воздушный глиттер оттенка «шампань») и Brown Sugar (насыщенный золотой бронзатор). Помимо блестящего эффекта, это средство прекрасно увлажняет кожу и скрывает недостатки. Пудра-хайлайтер для лица Exotique, Laura Mercier

Универсальная пудра, которая играет сразу несколько ролей — хайлайтера, бронзатора и иллюминатора. Кстати, она подходит под любой тон кожи. И никакого жирного блеска, а лишь легкое, равномерное сияние. То, что нужно на лето! Жидкие тени Glitter & Glow, Stila

Для любительниц блесток и блеска жидкие тени Stila Glitter & Glow просто находка. Дуохромные оттенки — Into the blue, Sea Siren и Sunset Cove сделают макияж праздничным и подойдут под любой цвет глаз. Удобный аппликатор на кисточке обеспечит равномерное нанесение, а мерцающая кремовая текстура создаст блестящий образ. Палетка теней с шиммером Rainforest of the Sea, Tarte

Тени британского бренда Tarte (его обожают профессиональные визажисты) включают в себя восемь блестящих оттенков для создания нежного макияжа. С их помощью ты сможешь разбавить скучный, будничный образ, добавив немного сияния, не выходя за рамки офисного дресс-кода. Еще мы полюбили эту палетку за то, что в ее составе отсутствуют вредные компоненты — такие как спирт, сульфаты и парабены. А значит, твоя кожа будет в безопасности. Блеск для губ Diamond Crushers, Lime Crime

Линейка блестящих блесков для губ Dimond Crushes от Lime Crime уже стала бестселлером. В палитре представлено множество переливающихся оттенков. А еще этот блеск обладает приятным сладким ароматом! Лайфхак от бьюти-блогеров: Diamond Crushers можно использовать как тени или румяна-хайлайтер. Набор голографических лаков для ногтей, Beauty BigBang

Набор профессиональных лаков с голографическим эффектом Beauty BigBang — отличный способ создать мерцающий маникюр. Цвета меняются в зависимости от освещения. Их можно использовать как самостоятельно, так и в качестве верхнего покрытия. Спрей для придания блеска волосам Brilliant spray on shine, Aveda

Вообще этот спрей больше понравится девушкам с кудрявыми волосами, хотя и тем, у кого они прямые, — тоже придется по душе. В составе Brilliant spray on shine есть витамин Е, который напитает и увлажнит волосы, чтобы они стали не только более блестящими, но и послушными.