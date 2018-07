M. A. C бесплатно обменяет любую старую помаду на новую

Бьюти-корнер M. A. C в ДЛТ отпразднует Международный день помады. 29 июля он примет старый тюбик любого бренда и взамен даст новую помаду от M. A. C — совершенно бесплатно. Количество помад ограничено, поэтому стоит занимать очередь на 1 этаже ДЛТ прямо с утра — универмаг начинает работу в 10:00. Также в этот день можно будет попробовать флэш-макияж губ и получить приглашение на бесплатный экспресс-макияж от визажистов M. A. C. Предложение также лимитировано.