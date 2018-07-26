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Косметичка: 5 любимых средств для экспресс-макияжа певицы MAIRI
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Косметичка: 5 любимых средств для экспресс-макияжа певицы MAIRI 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Молодая певица, автор собственных песен на английском язык MAIRI (@maya_mairi) рассказала BeautyHack, с помощью каких средств можно быстро создать ежедневный макияж с акцентом на глаза.
Карандаш для глаз Urban Decay 24/7 Glide-on eye pencil, Urban Decay, оттенок «Junkie»
Кто сказал, что карандаш для глаз должен быть черным? Зеленый, синий, серый — с их помощью вы сделаете взгляд более выразительным, а образ — ярким. Urban Decay 24/7 — буйство красок со способностью к идеальной растушевке, стойкостью и простотой в использовании — со стрелками справятся даже те, кто до «визажиста-любителя» не дотягивает.
Мой выбор — оттенок Junkie. Серовато-черный и глубокий, он позволяет сделать взгляд более распахнутым и выразительным (о 15 ошибках в макияже глаза читайте тут). Долго держится, не осыпается и легко смывается мицеллярной водой — минусов не обнаружено.
Карандаш для губ Soft Lip Liner Waterproof, Artdeco, оттенок 18  Я большая поклонница нюдовых оттенков и матовых текстур. Они универсальны: подходят для создания и вечернего, и повседневного макияжа. Между помадой и карандашом всегда выберу второй вариант. Во-первых, им проще прорабатывать контур, во-вторых, легче помещаются в клатч (ох уж эти девушки!). Карандаш от Artdeco достаточно стойкий, но при этом не пересушивает губы — большой плюс. После нанесения не «плывет» и не скатывается, как многие помады. Всегда кладу его в сумочку на всякий случай (а случаи бывают разные и случаются не так уж и редко). Карандаш спокойно «переживет» стакан воды, обед, а может и до ужина дотянет.
Сияющая пудра для лица Mineralized Skinfinish, Soft&Gentle, M. A. C  Лето — не время для тяжелых тональных средств. Когда на улице жарко, отдаю предпочтение легким текстурам и невесомым пудрам. Средство от M. A. C — настоящая находка. На счет «раз» делает лицо свежим и отдохнувшим. Не забивает поры — важно, когда на улице +30. Легко наносится и идеально фиксирует макияж.
Румяна-бронзатор, Harmony, M. A. C  Я обожаю румяна: легко корректируют овал лица, а при необходимости заменят тени. Бронзатор M. A. C хорошо подчеркивает загар (о бронзерах не дороже 700 рублей можно почитать здесь). Эти легендарные румяна есть в косметичке практически каждого визажиста и просто обязаны быть и в вашей.
Цвету отдельные овации. Он многогранный, сложный. И при дневном, и при вечернем освещении выглядит прекрасно — не сбивается в одно большое «пятно», а ложится тонким шелком. У меня «теплый» цветотип кожи — оттенок Harmony для нее идеален.
Консилер для глаз Instant Anti-Age The Eraser Eye, Light, Maybelline New York
После перелетов и бессонных ночей с творческими порывами консилер — мой лучший друг, соратник и брат. Без него следы усталости и недосыпа не стереть никак — ни одна маска не поможет, когда круги достигают размера Вселенной. Средство с удобным стиком ложится ровно, не подчеркивая мелкие мимические морщины. Хорошо маскирует и растушевывается, справляясь с основными функциями на 100%.
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