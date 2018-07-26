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Личный опыт: Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук оценили эти 5 новых ароматов
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Личный опыт: Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук оценили эти 5 новых ароматов 

Журнал ОК! 41 минуту назад
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук большие любители ароматов. На фестивале «ЖАРА» в Баку им наверняка понадобится несколько флакончиков духов! Специально для ОK! Алексей и Юля выступили в роли парфюмерных экспертов — на их суд мы представили самые яркие новинки сезона.
И очень надеемся, что в жаркую столицу Азербайджана эта пара, которая к выбору парфюмов относится очень ответственно (супруги часто привозят их друг другу из разных стран мира, в их ароматной коллекции уже более сотни экземпляров на каждого), захватит с собой хотя бы пару флакончиков духов из нашей летней подборки.
Mon Paris, Yves Saint Laurent
Mon Paris, Yves Saint Laurent
Юлия: Прелесть этого аромата — в легкости. Он не утяжелит ваш образ, а изящно дополнит. Он словно соткан из света, но при этом в нем угадываются вполне осязаемые ноты малины и смородины.
Алексей: Несмотря на кажущуюся легкость, для меня он все-таки немного консервативный. Я бы посоветовал его только сформировавшейся личности. Ну или оставьте его на вечер — в нем есть что-то цветочное и конфетное.
Histoire d’Orangers, L’Artisan parfumeur
Histoire d’Orangers, L’Artisan parfumeur
Юлия: Один пшик — и ты переносишься в невероятную атмосферу тропиков, прохлады и вечерних закатов, утопаешь в благоухании апельсинового дерева. На фестивале «ЖАРА» этот аромат будет очень кстати — например, для романтических прогулок по Баку, ведь он создан и для мужчин, и для женщин.
Алексей: В нем слышится что-то ностальгическое. В таком настроении я люблю пойти в какой-нибудь непретенциозный ресторанчик, где очень вкусно и уютно.
Infusion Mandarine, Prada
Infusion Mandarine, Prada
Юлия: Очень противоречивый аромат. С одной стороны, «светлый» и тонкий, а с другой — пахнет деньгами, в хорошем смысле. Кстати, он тоже для мужчин и для женщин. Для утонченной пары, потому что, кроме ожидаемой ноты мандарина, в нем есть и морковь. Это надо оценить!
Алексей: Себя я в нем не вижу. А вот какого-нибудь блондина… почему бы и нет. Аромат очень ненавязчивый, из тех, что можно брызнуть на рубашку и пойти пить кофе на веранду в солнечный денек.
The Bewitching Yasmine, Penhaligon’s  The bewitching yasmine, Penhaligon’s  Юлия: Cложно представить, что кто-то может не обратить внимание на эти духи. Тут целый вихрь чувственных нот, в него хочется погружаться снова и снова. Томность ему придают нотки кофе. В целом это самый загадочный аромат, который я встречала за последнее время.
Алексей: Меня привлекла пантера на крышке флакона. Стильный аромат в красивой коробке. И на коже каждого человека он раскрывается по-своему. Аромат для тех, кто привык ухаживать за  La Nuit Trésor À la Folie, Lancôme
La Nuit Trésor À la Folie, Lancôme
Юлия: Аромат навевает образы из долгой, томной и романтической ночи. Потому что в нем сливаются несколько нот, которые, на мой взгляд, должны взбудоражить воображение мужчины, — ваниль, роза и мускус. Уверена, что на «ЖАРЕ», в пропитанном страстями Баку, он будет тоже очень кстати!
Алексей: На мой вкус, очень сладкий аромат и какой-то пудровый. Думаю, он подошел бы независимой девушке, которая уверенно стоит на ногах. А еще он хорош для вечернего выхода.
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