Анита Цой рассказала, как обрести красивый загар без вреда для кожи

В самый разгар лета певица Анита Цой, которая проводит сейчас свой отпуск в Испании, решила поделиться с поклонницами весьма полезными и своевременными советами: как заполучить ровный и красивый загар, но не навредить своей коже и не испортить отдых неприятными ощущениями после длительного пребывания на солнце.

Анита Цой в 47 лет может похвастаться не только прекрасным голосом и артистическим талантом, но и хорошей физической формой. Она ведет в социальной сети Инстаграм аккаунт, в котором делится с поклонницами секретами красоты и здоровья, которых, по заверениям певицы, у нее немало. В летний сезон как никогда актуальна тема правильного и безопасного загара, поэтому Анита поспешила рассказать, как она добивается красивого шоколадного оттенка кожи и при этом не причиняет ей вреда. При этом Цой не преминула продемонстрировать результаты своего метода загорать, опубликовав фото в купальнике.

По словам Аниты, она жить не может без солнца, обожает лето и южные страны и любит ровный красивый загар, но при этом не забывает, что перебарщивать с солнечными ваннами нельзя, ведь безрассудно лежать под открытым ультрафиолетом опасно. За неделю до поездки на юг она начинает принимать витамин Е и пьет его до конца пребывания в отпуске. Перед выходом на солнце Анита тщательно наносит на лицо, зону груди и плечи защитный крем, в первые три-четыре дня используя максимальную защиту от солнца — 50 spf, потом еще пару дней — 45 spf, далее — по 30 spf. «Поджариться и сгореть за один день — не в моих правилах. Коже и вашему здоровью это точно не принесет положительный результат. После возвращения с пляжа я всегда наношу успокаивающий и увлажняющий крем, например, с экстрактом алоэ, на всё тело. И загар красивый, и кожа остается здоровой», — резюмировала певица свой способ безопасного пребывания на пляже.

Благодарные поклонницы поспешили поделиться и своими секретами обретения загара: «Загорать начинаю с мая, сначала по пол часика, потом прибавляю и уже к середине июня вся загорелая, загар ровный, так как один, два раза в неделю пользуюсь скрабом, маслом и кремами увлажняющими» «Загораю до 11 с утра и после 17 вечером. Кремом не пользуюсь, не люблю их» «Пилинг и витамин Д внутрь» Кстати, Анита Цой еще и заядлая огородница. В разгар дачного сезона она похвасталась своими садоводческими достижениями, демонстрируя посаженные огурцы, помидоры и зелень. Поклонникам певицы оставалось только удивиться — когда же она все успевает.