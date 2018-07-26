Пластические операции Шер: что именно певица делает, чтобы не стареть?

Тогда как в России фильм Mamma Mia 2 выйдет только в середине августа, в западных странах его показывают уже две недели. И надо сказать, самой обсуждаемой темой стал не новый сюжет, не актёрская игра и даже не переживания героев. Люди говорят о том, как молодо выглядит 72-летняя Шер! Они гадают, что именно сделал с ее лицом пластический хирург.

Интересно, что сама Шер никогда не скрывала, что прибегала к помощи современных технологий омоложения: «Да, я сделала подтяжку, а кто ее не делал?», а также всячески оправдывала их: «Это делает меня счастливее. Если я захочу поместить себе груди на спину, я это сделаю. Это мои груди, и я так хочу».

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20 Июл 2018 в 3:47 PDT По просьбе зрителей известный британский пластический хирург Ник Милоевич прокомментировал внешность певицы и раскрыл несколько видов пластики, которые она применила. Спойлер: практически все возможные!

«Конечно, она постоянно ставит ботулотоксин, чтобы уменьшить морщины на лице и убрать хмурость, — считает доктор. — Очевидно, она пользуется филлерами, потому что с возрастом уменьшается количество подкожного жира, вследствие чего уходит объём щёк и скул, и эти места нужно заполнять».

Также он комментирует, что у Шер очень ухоженная кожа: «Это лазерная шлифовка, плазмотерапия и дорогостоящие средства для домашнего использования. Не исключено, что, ко всему прочему, она делает процедуры для избавления от пигментации и капилляров».

Так или иначе, иметь такой цветущий вид в 70+ — это не только огромная и регулярная работа, но и определённая доля везения: все мы знаем, что пластическая хирургия далеко не всегда идёт на пользу.