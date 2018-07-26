Ещё
Пластические операции Шер: что именно певица делает, чтобы не стареть?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пластические операции Шер: что именно певица делает, чтобы не стареть? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Тогда как в России фильм Mamma Mia 2 выйдет только в середине августа, в западных странах его показывают уже две недели. И надо сказать, самой обсуждаемой темой стал не новый сюжет, не актёрская игра и даже не переживания героев. Люди говорят о том, как молодо выглядит 72-летняя Шер! Они гадают, что именно сделал с ее лицом пластический хирург.
Интересно, что сама Шер никогда не скрывала, что прибегала к помощи современных технологий омоложения: «Да, я сделала подтяжку, а кто ее не делал?», а также всячески оправдывала их: «Это делает меня счастливее. Если я захочу поместить себе груди на спину, я это сделаю. Это мои груди, и я так хочу».
Публикация от Cher (@cher)
20 Июл 2018 в 3:47 PDT  По просьбе зрителей известный британский пластический хирург Ник Милоевич прокомментировал внешность певицы и раскрыл несколько видов пластики, которые она применила. Спойлер: практически все возможные!
«Конечно, она постоянно ставит ботулотоксин, чтобы уменьшить морщины на лице и убрать хмурость, — считает доктор. — Очевидно, она пользуется филлерами, потому что с возрастом уменьшается количество подкожного жира, вследствие чего уходит объём щёк и скул, и эти места нужно заполнять».
Также он комментирует, что у Шер очень ухоженная кожа: «Это лазерная шлифовка, плазмотерапия и дорогостоящие средства для домашнего использования. Не исключено, что, ко всему прочему, она делает процедуры для избавления от пигментации и капилляров».
Так или иначе, иметь такой цветущий вид в 70+ — это не только огромная и регулярная работа, но и определённая доля везения: все мы знаем, что пластическая хирургия далеко не всегда идёт на пользу.
Я Покупаю: последние новости
Ким Кардашьян ответит в суде за свой новый парфюм Сводим его с ума: 9 способов сделать губы сексуальными Что помада расскажет о вашем характере
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения18
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Что будет, если пить только минеральную воду3
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение