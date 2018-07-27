«В 60 выглядеть на 30»: Валерия Лукьянова поделилась рецептом омолаживающего тоника

Люди всегда хотят выглядеть молодо, особенно щепетильно к своей внешности относятся женщины, желая как можно дольше быть привлекательными. Интернет-звезда и фотомодель Валерия Лукьянова в свои почти 33 года может похвастаться идеальной кожей и не скрывает секретов ухода за собой.

Как сложно представительницам прекрасного пола смириться с тем, что со временем их красота и свежесть останется в прошлом, а лицо покроется морщинами. От старости еще, как известно, никто не убежал, но есть много способов продлить молодость. 32-летней Валерии Лукьяновой мало кто «дает» ее возраст, который она предпочитает не называть. Женщину называют «живой Барби» за удивительно изящную фигуру и кукольное лицо. Пусть многие обвиняют ее в пластике и считают, что ей повезло с генетикой, но нельзя недооценивать постоянный уход за внешностью. Знаменитость считает, что секрет красоты состоит в вегетарианстве, занятиях спортом и полном отказе от вредных привычек. Она также использует органическую косметику, которую готовит сама.

Валерия поделилась рецептом омолаживающего тоника, отметив, что азиатские красавицы постоянно используют его для своих лиц, которые даже в зрелом возрасте удивляют отличным состоянием: «Кто был когда-то в Азии, думаю, заметили, что там старость к женщинам приходит намного позже, они в 60 могут легко выглядеть на 30. Все дело в том, что они пользуются натуральными средствами по рецептам предков. И я уже давно изучаю эту тему и много чего применяю на себе, и вижу, что это действительно работает. Рисовый тоник своими руками — является суперэффективным экосредством для продления молодости вашей кожи… Витамины в рисе содержат большое количество полезных свойств и минералов, они являются чрезвычайно ценными для кожного покрова. Это витамины С и Е, тиамин, рибофлавин, инозит и ниацин, они активно способствуют увеличению притока крови к эпидермису, стимулируют рост и обновление клеток, замедляют старение и выравнивают цвет лица».

Валерия рекомендует смешать 50 граммов риса с 60 граммами дистиллированной воды и оставить на сутки. Затем жидкость необходимо вновь взболтать, перелить в сухую баночку и поставить в холодильник. Такое средство можно использовать неделю. Как вариант Лукьянова советует перелить самодельный тоник в баночку со спреем, чтобы распылять на лицо. Для усиления эффекта омоложения следует добавить каплю эфирного масла герани. Звезда любит экспериментировать с образами и недавно покрасила волосы в цвета радуги, хотя на постоянной основе предпочитает платиновый оттенок блонда.