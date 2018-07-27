Сайрус, Дженнер и другие звезды, которые выглядят гораздо старше своего возраста

Обычно мы восхищаемся вечной молодостью знаменитых красавиц и стараемся разобраться, что за волшебные процедуры помогают им оставаться прекрасными. Но на этот раз редакция WMJ.ru решила собрать подборку из обитательниц голливудских холмов, которые вопреки всем чудесам косметологии и пластической хирургии выглядит гораздо старше своего реального возраста. Разбираем причины в нашем материале!

Деми Ловато

То, что произошло с принцессой Disney и звездой сериала «Дайте Санни шанс», просто уму непостижимо. Пару дней назад появились новости о том, что Деми госпитализировали с передозировкой тяжелыми наркотиками. Наркотики — не единственный пункт в списке грехов красавицы, алкоголь еще один спутник жизни Ловато, от которого ей никак не удается избавиться. Неудивительно, что из-за пагубных привычек Деми выглядит гораздо старше своих 25. Надеемся, что певице все же удастся одержать верх над главными врагами своей красоты, и желаем ей скорейшего выздоровления.

Британская певица Адель в 30 выглядит гораздо старше своего возраста. Фанаты артистки считают, что всему виной ее любимый макияж: широкие стрелки на полвека хоть и привлекают внимание к глазам, но делают взгляд тяжелым. А некоторые полагают, что крупное лицо артистки выглядит старше из-за проблем с кожей. В частности, расширенные поры она скрывает за плотным слоем тонального крема, что выглядит неестественно.

Впрочем, некоторые фанаты считают, что старит певицу вовсе не макияж, а лишние килограммы. Мы с ними не согласны, ведь любят неподражаемую Адель не за тело, а за небесный голос.

Юная звезда фантастического сериала «Очень странные дела» на красной ковровой дорожке выглядит лет на десять старше, чем на экране. Хотя стоит признать, что виноваты в этом скорее стилисты и визажисты, ответственные за образ Милли. Стрелки до бровей, тугой пучок и гранжевый макияж глаз в сочетании с черным цветом одежды добавляют Милли Бобби Браун возраста. Мы считаем, что 14-летний подросток должен выглядеть исключительно на свой возраст и никак не старше. Надеемся, что визажисты Милли тоже скоро придут к тому же выводу, что и мы.

Кайли Дженнер

Кайли еще достаточно юная: ей всего-то 20 лет. Но при этом представительница клана Кардашьян-Дженнер уже успела родить дочку от рэпера Трэвиса Скотта , запустить свой бренд косметики и серьезно поработать над внешностью. Кайли совсем не стремится выглядеть на свой возраст: инъекционное увеличение губ — ее любимая процедура в кабинете косметолога. Стоит признать, что как раз совсем недавно девушка все-таки «сдула» губы и будто бы посвежела. С пластической хирургией у Кайли тоже достаточно тесные и долгие отношения: ринопластика, маммопластика, виниры — это далеко не полный список того, как именно девушка протюнинговала свою внешность.

19-летняя звезда сериала «Американская семейка» Ариэль Уинтер выглядит несколько старше своих лет. Некоторые поклонники говорят, что это все из-за старящего девушку макияжа с классическими стрелками и жестким контурингом. Но у редакции WMJ.ru есть свое мнение на этот счет: в ее возрасте голливудские актрисы играют роли учащихся средней школы, но Ариэль, к сожалению, подростковые роли не достаются. Все дело во внушительном шестом размере груди. Если верить слухам, из-за внешних данных Ариэль покинула каст сериала «Американская семейка», который принес ей славу. Недавно юная актриса решилась на операцию по уменьшению груди до четвертого размера, и, кажется, девушка осталась довольна своим преображением.

— поделилась со своими фанатами Ариэль.

Актриса с украинскими корнями, по правде сказать, для своих 35 выглядит неплохо, но все же старше, чем другие звездные обитательницы голливудских холмов. Возраста девушке добавляют слишком острые скулы и мешки под глазами. Поклонники актрисы отметили, что в последние месяцы Мила совсем исхудала. Возможно, погоня за идеальной фигурой вымотала Кунис и попутно состарила на несколько лет. Вместо того, чтобы замаскировать мешки под глазами, актриса, сыгравшая главную героиню фильма «Секс по дружбе», лишь усугубляет положение гранжевыми smoky eyes и слишком ярким акцентом на нижнем веке.

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Фото: Shutterstock, Global Look Press, Getty Images.