Женщина, знай свое место: сексистские рекламные плакаты середины XX века

У нас в России прилив всеобщего помешательства на равенстве и феминизме ощущается не так уж сильно, а вот за океаном волны хлещут через край. Очевидно, американцы замаливают грехи прошлого. Каких-то 50 лет назад в США сексизм был нормой жизни. Это особенно заметно на винтажных рекламных плакатах середины прошлого века. Попробовали бы сейчас такие напечатать.

«Вот как я изловила своего мужа».

Одну минутку, девушка, не торопитесь убивать себя. Ваши волосы еще можно оживить с помощью шампуня Charles Antell.

Если у вас несвежее дыхание, то можете потерять его за минуту.

Нет ничего сексуальнее, чем джинсы Contact.

А вы готовы к одеколону «Кентавр»?

Не так просто догадаться, но этот плакат рекламирует мужские брюки.

Реклама блюда для запекания: «Успешный брак начинается на кухне».

Оригинальный слоган для продвижения стиральной машины и сушилки: «Моя жена Джин счастлива, красива и беременна».

Крем с коллагеном от Дороти Грей: «Ваш муж выглядит моложе, чем вы?»

«Хорошая газировка — как хорошая женщина: не бросит вас».

Иметь сухую безжизненную кожу — значит рисковать своим браком. Чтобы такого не было, пользуйтесь мылом Palmolive.

Похожая история. Если не чистить зубы пастой Chlorodent, то с утра изо рта будет неприятный запах и порядочного мужчину не дождетесь.

Еще одна пара рассталась из-за того, что женщина не следила за личной гигиеной. Надо было использовать гигиеническое средство Lysol.

Разыскиваются мужчины для трех барышень, которые не удосужились купить антиперспирант.

«Замужем? Это не повод не носить чулки!»

Спецлак для секретарш, который сохранит ногти красивыми.