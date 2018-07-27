«И вы разрешили с собой такое сделать?»: макияж Надежды Сысоевой привел в недоумение

Надежда Сысоева часто подвергается критике интернет-пользователей: то их не устраивает её вес, то прическа, а в этот раз они остались недовольными её макияжем. Яркий мейк-ап совсем не к лицу нежной красавице из «Comedy woman», но её визажист так не считает, да и сама она, видимо, осталась довольна своим образом, раз не побоялась показать его многотысячной аудитории.

Такая неаккуратная работа привела в ужас поклонников юмористки, ведь черная подводка вокруг глаз создала ощущение, что просто не до конца смыли косметику. Более того, глаза артистки из-за подведенных внутренних уголков визуально стали ближе друг к другу, а нос увеличился. Её попросили не прибегать больше к услугам стилиста, позволившего себе ошибочно подобрать к типу её лица такой броский и совсем не подходящий макияж.

Актрисе удалось удивить неожиданным амплуа и вызвать море эмоций как среди фанатов, так и среди недругов. Ей посоветовали меньше экспериментировать с внешностью и отдавать предпочтение нежным оттенкам, сохраняя свою миловидность, которой не каждая из её коллег может похвастаться. Безусловно, кто-то, напротив, решил, что Сысоевой очень даже неплохо в таком образе, и оценил тягу к перевоплощениям. По мнению таких людей, актер должен прочувствовать себя в разных амплуа, чтобы быть по-настоящему достойным представителем своей профессии. «И вы разрешили с собой такое сделать?» «Это, конечно ужасно, как вы не заметили?» «Зря выставили, сейчас набросятся!» «Нелепый мейк…» «Ууу.. сейчас профессионалы разорвут вашего стилиста!» «Зверев был бы недоволен такой работой!» «Уберите это из интернета! Страшно ж смотреть»

Впрочем, публике сложно угодить, ведь и в прошлый раз она обратила внимание на макияж, состаривший молодую звезду. Может быть, ей стоит вовсе отказаться от косметики, хотя и в таком случае обязательно найдутся критиканы.