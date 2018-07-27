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Куда пропали пухлые губы Кайли Дженнер?
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Куда пропали пухлые губы Кайли Дженнер? 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Неожиданно для всех Кайли Дженнер решила вернуть себе натуральную красоту. Девушка рассказала в своём, что она перестала пользоваться филлерами для увеличения губ. Многие поклонники длинноногой красавицы были удивлены, ведь губы — главная фишка девушки.
«Она хочет, чтобы ее поклонники и недоброжелатели считали ее более реальной. Она хочет быть доступной и деловой. Быть более естественной — это то, что она хочет, чтобы ее считали более серьезным человеком», — прокомментировали изменения Кайли её близкие.
А как Вы думаете, долго ли Дженнер будет придерживаться естественного образа?
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