Куда пропали пухлые губы Кайли Дженнер?

Неожиданно для всех Кайли Дженнер решила вернуть себе натуральную красоту. Девушка рассказала в своём, что она перестала пользоваться филлерами для увеличения губ. Многие поклонники длинноногой красавицы были удивлены, ведь губы — главная фишка девушки.

«Она хочет, чтобы ее поклонники и недоброжелатели считали ее более реальной. Она хочет быть доступной и деловой. Быть более естественной — это то, что она хочет, чтобы ее считали более серьезным человеком», — прокомментировали изменения Кайли её близкие.

А как Вы думаете, долго ли Дженнер будет придерживаться естественного образа?