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Снова о губах Кайли Дженнер: фанаты уверены, телезвезда снова накачала их!
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Снова о губах Кайли Дженнер: фанаты уверены, телезвезда снова накачала их! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кайли Дженнер (20) начала пользоваться филлерами для увеличения губ, когда ей еще не было и 17 лет. Эта часть лица стала визитной карточкой телезвезды!
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Поэтому, когда недавно Кайли показала свои натуральные губы на новой фотографии и призналась, что больше не качает их, фанаты звезды были шокированы. А мы подумали, что теперь Дженнер будет продвигать естественность. Но, кажется, не тут-то было.
Подписчики телезвезды заподозрили, что она вновь увеличила себе губы. Во-первых, на последних фотографиях в Instagram все, как и прежде.
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А во-вторых, в своем Snapchat Кайли поделилась видео, на котором покупает журнал GQ с ней и Трэвисом Скоттом (26) на обложке. Дженнер стоит боком, поэтому видно, что губы стали немного больше, чем ее естественные.
Stormi helping mom pick up her magazine covers 7/27/18  Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat)
27 Июл 2018 в 5:17 PDT  Или все дело в макияже?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/snova-o-gubah-kajli-dzhenner-fanaty-uvereny-telezvezda-snova-nakachala-ih/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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