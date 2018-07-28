Снова о губах Кайли Дженнер: фанаты уверены, телезвезда снова накачала их!

Кайли Дженнер (20) начала пользоваться филлерами для увеличения губ, когда ей еще не было и 17 лет. Эта часть лица стала визитной карточкой телезвезды!

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Поэтому, когда недавно Кайли показала свои натуральные губы на новой фотографии и призналась, что больше не качает их, фанаты звезды были шокированы. А мы подумали, что теперь Дженнер будет продвигать естественность. Но, кажется, не тут-то было.

Подписчики телезвезды заподозрили, что она вновь увеличила себе губы. Во-первых, на последних фотографиях в Instagram все, как и прежде.

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А во-вторых, в своем Snapchat Кайли поделилась видео, на котором покупает журнал GQ с ней и Трэвисом Скоттом (26) на обложке. Дженнер стоит боком, поэтому видно, что губы стали немного больше, чем ее естественные.

Stormi helping mom pick up her magazine covers 7/27/18 Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat)

27 Июл 2018 в 5:17 PDT Или все дело в макияже?

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