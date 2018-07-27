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Фанаты подозревают, что Ким Кардашьян увеличила губы
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Фанаты подозревают, что Ким Кардашьян увеличила губы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ким Кардашьян 37-летняя Ким Кардашьян уверяет, что никогда (в отличии от своей 20-летней сестры Кайли Дженнер) не увеличивала губы с помощью инъекций. Однако свежее фото звезды реалити-шоу заставило фанатов усомниться в ее словах.
26 июля Ким опубликовала в Instagram снимок из рекламной кампании своей бьюти-линии KKW Beauty. На этой фотографии супруга Канье Уэста позирует в бежевом топе и с нюдовой помадой. Фолловеры Ким, увидевшие кадр, решили, что ее губы стали гораздо более сочными и пухлыми, чем раньше. Как оказалось, недавно Ким ездила к своему косметологу по имени Мелисса в салон красоты Skin Thesis Inc в Западный Голливуд. По словам инсайдеров, Кардашьян сделала инъекции ботокса, увеличила губы с помощью препарата Juvederm и сделала процедуру Cool Sculpting. Как результат — губы стали заметно больше. Однако не все согласны с этой версией, ведь Ким, как страстная фанатка макияжа, могла всего лишь перестараться, когда красила губы: возможно, звезда всего лишь воспользовалась особой техникой нанесения помады и контурного карандаша, и никакого серьезного вмешательства не было.
Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян
Ким Кардашьян и Крис Дженнер
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