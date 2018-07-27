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Быстрое омоложение: самые безопасные виды подтяжки лица
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Быстрое омоложение: самые безопасные виды подтяжки лица 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Регулярный уход и правильный рацион помогут содержать кожу в порядке, но не остановят время. Ни одна из омолаживающих процедур не сравнится с эффектом и долговечностью пластической хирургии. Вместе с московской клиникой эстетической медицины «Оттимо» я расскажу тебе о современных методиках, которые помогут сохранить молодость кожи и естественный свежий вид.
Прима-лифтинг
Что такое прима-лифтинг
Если тебе от 25 до 45 лет, о серьезной пластике лица думать пока рано. Специально для молодых женщин пластический хирург клиники «Оттимо» Игорь Белый разработал новую операцию по пластике лица — прима-лифтинг. На сегодня это лучшая операция по восстановлению естественных линий и черт молодого лица. Она создана специально для тех, кто впервые задумался о хирургической коррекции.
Какие проблемы решает
Прима-лифтинг устраняет основные возрастные проблемы: «поплывший» овал и уставшее выражение лица, опущение мягких тканей в области скул, носогубные складки, брыли и складки у уголков губ.
Преимущества прималифтинга
Это малоинвазивная методика: хирургическое вмешательство почти не заметно, разрез меньше, чем при обычной пластике — всего до 1,5 сантиметров. Реабилитация займет в среднем около двух недель. Операция проводится безопасным методом, который исключает вероятность повреждения лицевого нерва. Эффект от операции сохраняется в среднем 5-8 лет. С ним не сравнится никакая инъекционная коррекция.
Как проходит операция
Операция длится до двух часов. Доктор сделает максимально короткий шов в районе козелка (небольшой хрящевой выступ в передней части ушной раковины), подтянет мягкие ткани лица и зафиксирует их в правильном положении с помощью уникальной саппорт-системы, разработанной Игорем Белым. Узнать подробнее о процедуре
3S-лифтинг
Что такое 3S лифтинг
Эта операция для людей старше 40 лет. Обычная пластика затрагивает в основном контур лица и почти не избавляет от проблем в центральной части. В клинике «Оттимо» разработали свою комплексную методику — 3S-лифтинг, которая корректирует все лицо. Это надежный метод, надолго сохраняющий омолаживающий эффект.
Какие проблемы решает
3S-лифтинг позволяет избавиться от основных возрастных проблем за одну операцию. Он устраняет носогубные складки, «поплывший овал», малярные мешки, при этом подтягивает весь контур лица, включая область шеи.
Преимущества 3S-лифтинга
Эта операция объединила основные достоинства современной пластической хирургии. Разрез короче, чем при стандартной операции, поэтому рубцов почти не остается. Уникальный авторский метод подтяжки тканей позволяет безопасно работать и минимизирует риск травмы лицевого нерва. Еще один плюс 3S-лифтинга — саппорт-система фиксации тканей Support Thread System. В результате лицо выглядит молодо и естественно, без эффекта перерастянутости.
Как проходит операция
3S-лифтинг проводится 2-3 часа. Методика Triple S lifting (3S-лифтинг), которую начал использовать ведущий хирург клиники Игорь Анатольевич Белый, основана на трех принципах: short scar (короткий шов), safety SMAS (безопасный SMAS) и support thread system (система поддерживающих нитей). Шов после операции как минимум в 2 раза короче. Узнать подробнее о процедуре
Получить подробную консультацию по каждой из перечисленных процедур ты можешь в клинике «Оттимо». Специалисты клиники комплексно подходят к совершенствованию внешности, омоложению и профилактике старения. Опытные медики разрабатывают косметологические программы для каждой операции и сопровождают пациента на всех этапах: от предоперационной подготовки до реабилитации.
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