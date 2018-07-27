Самую красивую девочку нашли в Нигерии

Самую красивую девочку в мире нашли в Нигерии

В интернете регулярно открывают новые имена и лица. На этот раз очередная сенсация пришла из Африки.

Свадебный фотограф из Нигерии Бисола Мофелува Бамуива опубликовала фотографию очаровательной Яри, которая поразила ее кукольной внешностью и модельной харизмой.

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"Яри, не забудь принять ту же позу, когда тебе будет 21!" — написала восхищенная Бисола. Будучи хозяйкой собственной фотостудии, она собирается сделать проект, в котором проследит за взрослением маленькой красавицы.

Снимки Яри вызвали бурю восторга в интернете и пожелания счастливого будущего, хотя некоторые усомнились в том, что Бисола не использовала фотошоп и парик.

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Кроме того, фотограф сделала фотографии сестер Яри и создала их личный аккаунт в Инстаграме.