Ещё
Самую красивую девочку нашли в Нигерии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самую красивую девочку в мире нашли в Нигерии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @the_j3_sisters
В интернете регулярно открывают новые имена и лица. На этот раз очередная сенсация пришла из Африки.
Свадебный фотограф из Нигерии Бисола Мофелува Бамуива опубликовала фотографию очаровательной Яри, которая поразила ее кукольной внешностью и модельной харизмой.
@embed_loading_state_control
"Яри, не забудь принять ту же позу, когда тебе будет 21!" — написала восхищенная Бисола. Будучи хозяйкой собственной фотостудии, она собирается сделать проект, в котором проследит за взрослением маленькой красавицы.
Снимки Яри вызвали бурю восторга в интернете и пожелания счастливого будущего, хотя некоторые усомнились в том, что Бисола не использовала фотошоп и парик.
@the_j3_sisters
Кроме того, фотограф сделала фотографии сестер Яри и создала их личный аккаунт в Инстаграме.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Старики сами себя делают стариками»
Супермодель осудили за «наряд гопника»7
Как живут брошенные жены знаменитостей
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену16
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение