Бьюти-дайджест: от коллагеновой кровати до увеличения груди на один день

Марка Kiehl’s выпустила капсульную коллекцию косметики, посвященную России (мастхевы бренда переоделись влимитированные упаковки), Рианна представила серебристый хайлайтер Killawatt, средства от продажи которого пойдут на помощь детям, а в H&M появится широкая линейка ароматов. О чем еще говорили в мире бьюти на этой неделе — читайте в нашей рубрике «Бьюти-дайджест».

Коллагеновая кровать

В лондонской клинике Harrods Wellness появилась необычная услуга — сеанс светотерапии. Устройство, напоминающее кровать king size, покрыто более чем 18 тысячами светодиодов. Они излучают комбинацию инфракрасного и глубокого красного света. Сеанс длится около 45 минут (за это время вы должны разок перевернуться). Терапия снимает мышечную боль, избавляет от проблем с суставами, благотворно влияет на кожу, успокаивает воспаления, и, по словам создателей, даже помогает от экземы (странно, что Ким Кардашьян еще не приобрела себе такую кровать).

Сама процедура оставляет только приятные ощущения и даже расслабляет. Судя по отзывам, после нее вы почувствуйте себя новым человеком. Однако цена на модную процедуру кусается — целых 200 фунтов (около 16 тысяч рублей).

Kiehl’s выпустил капсульную коллекцию косметики

Бренд Kiehl’s вдохновился восемью российскими городами и создал эксклюзивные упаковки с отличительными особенностями каждого из них. У Москвы это Собор Василия Блаженного и вагоны метро, у Петербурга — Исаакиевский собор и очертания крыш, у Казани — Кул-Шариф и Зилант. Помимо этих городов, вдохновением для художников послужили Самара, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Иллюстрации украсят бестселлеры марки: тоник с календулой, крем для кожи вокруг глаз с авокадо, увлажняющий крем Ultra Facial, маску с белой глиной и другие средства. Торопитесь: коллекция будет доступна в бутиках Kiehl’s до 1 августа. При покупке можно также получить металлический бокс с иллюстрацией, сумку и открытку с признанием в любви к родному городу.

H&M и парфюмеры Givaudan представили 25 новых ароматов

H&M анонсировали коллекцию из 25 новых ароматов, созданных при участии ведущих парфюмеров компании Givaudan — восходящей звезды Нисрин Грийе и признанного профессионала Оливье Пеше (именно они стали авторами трех новых ароматов марки Ким Кардашьян KKW Fragrance). В Singles войдет десять моноароматов с единственной нотой — ванилью, шоколадом или юдзу, Reveries будет выпускаться в виде туалетной воды и миста для тела, а премиальная линейка Essences, ключевыми ингредиентами которой станут сандаловое дерево, пачули или роза, будет выходить в виде духов или парфюмерного масла с шариковым аппликатором. Все они поступят в продажу в магазинах H&M и онлайн 16 августа, цены на продукты будут варьироваться от 329 до 1650 рублей.

Японские пластические хирурги придумали, как увеличить грудь на один день

В Японии набирает популярность необычная процедура, которая позволяет стать обладательницей пышного бюста без операции (правда, всего на один день). Специально для тех, кто боится наркоза и операций, хирурги придумали безоперационную альтернативу маммопластике — «Золушкино увеличение груди». Вместо имплантов пациентке вводят пол-литра стерильного физраствора. Процедура длится всего 20 минут и увеличивает грудь на два размера. Увы, эффект временный — через 24 часа физраствор растворится в тканях, и ваша грудь вернется в привычное состояние. Инсайдеры уверяют, что к такому необычному способу постоянно прибегают Майли Сайрус Кендалл Дженнер . Стоимость процедуры, к слову, две тысячи долларов.

Beautyblender выпустил первую собственную тональную основу

Около 17 бьютиблендеров марки продаются каждую минуту, а на YouTube можно найти более 325 тысяч видео, в которых демонстрируется Beautyblender. Реа Энн Сильва, визажист с более чем 20-летним опытом работы в кино и на телевидении, теперь выпустила первое собственное косметическое средство. Им стала тональная основа Bounce Liquid Whip Long Wear Foundation в 32 оттенках, которая подойдет девушкам с самым разным цветом кожи.

Одна из особенностей основы — квадратный флакон с выемкой по форме бьютиблендера, который позволяет удобно наносить средство на спонж. В его составе — гиалуроновая кислота, экстракт березы и никаких парабенов, сульфатов, фталатов и масел. Тональная основа обеспечивает бархатистое матовое покрытие и подойдет веганам. Новинку уже можно купить на официальном сайте марки за 40 долларов.

Рианна выпустила благотворительную версию хайлайтера Killawatt

Рианна — не только основательница бренда Fenty Beauty и покорительница мужских сердец, но и филантроп. Она основала свой первый благотворительный фонд, когда ей было всего 18, чтобы помочь неизлечимо больным детям, и с тех пор активно занимается его развитием. На этой неделе косметическая марка певицы Fenty Beauty и фонд Clara Lionel Foundation представили совместное бьюти-средство — серебристый хайлайтер Killawatt оттенка Diamond Ballout. От остальных хайлайтеров серии его отличает логотип фонда, который выгравирован внутри. Кстати, новинку можно использовать в качестве теней для век.

Все средства от продажи хайлайтера будут направлены на финансирование проектов Clara Lionel Foundation, который занимается вопросами образования и здравоохранения в сообществах малоимущихпо всему миру. В продаже новинка появится 1 августа — эксклюзивно на сайте Fenty Beauty. Кстати, каждому, кто купил новинку, выпадет шанс поучаствовать в розыгрыше билета на ежегодный благотворительный Diamond Ball Рианны, который пройдет в Нью-Йорке 13 сентября.

Коллекция ароматов со смыслом от Holynose Parfums

A post shared by FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) on Jul 24, 2018 at 5:00pm PDT Коллекция ароматов со смыслом от Holynose Parfums

Впервые с российским брендом Holynose Parfums («Священный нос») мы познакомились на «Ламбада-маркете» в 2015 году, за это время марка успела обрести сотни преданных поклонников и выпустить еще десяток новых ароматов. Создатели бренда все также ищут вдохновение в мегаполисе и привычной городской среде с ее стеклянными зданиями, бетонными оградами и металлическими конструкциями (отсюда и минималистичные бетонные флаконы ароматов, созданные вручную).

А теперь, собственно, о самих парфюмерных композициях. В основной коллекции их три: «Ритм», «Нейлон» и «Пепел» (кстати, чтобы познакомиться с трио, можно купить набор семплом за 1 500 рублей). Первый соткан из аккордов воздушного риса, розового перца, мяты, гваякового дерева, смородины с характерными древесными нотами. Второй — это микс из зеленого банана, пьянящего аккорда виски, ноты белого чая, ветивера, кедра, сандала и мускуса. Третий — наш фаворит, это даже не пепел, а скорее, табак, приправленный кориандром и черным перцем. Он густой и обволакивающий, как крепкий пуэр на сливках, стартует горячими пряными всполохами, а потом плавно успокаивается серой амброй и деревом. Есть в линии и лимитированные издания (от 12 500 рублей за 50 мл) с такими же загадочными названиями — «Черный», «Песок», «Бульвар», «Волнение» и «Зарево».

Уроки рисования: маникюр для художников

A post shared by Holynose Parfums (@holynoseparfums) on Jul 6, 2018 at 11:18am PDT Уроки рисования: маникюр для художников

Казалось, что мы видели все: маникюр с живыми насекомыми, ногти-зубы и даже ногти с изображением ребенка Кайли Дженнер. Но мастерицам из московского салона Nail Sunny еще есть чем нас удивить. Пользователей сети поразил необычный (и наверняка очень неудобный) маникюр в виде цветных карандашей. Теперь можно рисовать буквально пальцами (тренд специально для тех, кто ностальгирует по начальной школе). Интересно, а раскраска к такому маникюру прилагается?