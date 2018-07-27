Выбор НЕредактора: диджей Лена Павельева

Ароматы

Я не из тех, кто пользуется одним ароматом всю жизнь. Настроение бывает разное, но скорее всего есть некая амплитуда. Последние фавориты — Comme Des Garcons Concrete и Maison Margiela Replica Music Festival.

Главный match за последние годы — Comme des Garcons Girl. Древесные ноты, кураторство маэстро Pharrell Williams и дизайн от моего любимого Kaws.

Уход за лицом

Начнем с фундаментального — косметология. Около трех лет неразлучна со своим косметологом Сергеем Барсуковым и любимой процедурой Spectra Peel, которая позволяет мне выглядеть хорошо всегда и везде без косметики. Карбоновый пилинг очищает и сужает поры, делает кожу гладкой и эластичной. Последняя аппаратная находка у Сергея в кабинете — Ultraformer. Процедура имеет накопительный эффект, хотя лицо уже сразу выглядит более подтянутым, а кожа — более упругой.

Также считаю домашний уход не менее важным. Утро начинаю с пенки для умывания Aveda из серии Outer Peace, следующий шаг –тоник Clarins Wake-Up Booster, под глаза — Lancome Genifique Yeux Light-Pearl. Увлажняющий крем меняю в зависимости от сезона, летом это Aveda Tulasara Renew Morning Creme.

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Вечерний уход начинаю с очищения гелем La Roche Posay Effaclar, далее — увлажнение кремом Medik8 Retinol 1TR, ночная маска для кожи вокруг глаз Aveda Tulasara Wedding Masque Eye.

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Вишенка на торте в ежедневном уходе — спрей James Read H2O Tan Mist Face, который позволяет освежить кожу и дает ей эффект загара круглый год, и идеальные патчи Lancome Advanced Génifique.

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Уход за волосами

Моя самая актуальная тема. Полтора года назад я еще была блондинкой, и в ходе рядовой покраски корней мне сожгли волосы на 1,5 см. Я никогда не планировала носить каре, а уж тем более такую короткую стрижку. После этой истории я наверное знаю все об ускорении роста волос. Моя бесконечная любовь после разнообразных экспериментов (включая Дарсонваль) — бренд DSD Deluxe. Изначально был курс, состоящий из пилинга 1.3, который до сих пор со мной раз в неделю, шампуней 1.1 и 3.1 (через день), маски 4.3 и ампул 3.4.1. Сейчас, когда мои волосы уже ниже плеч, ежедневно пользуюсь серией Opium, включая лосьон в ампулах.

Косметика

Ежедневно наношу хайлайтер Smith & Cult Illumify Shimmering Highlight Starlings на скулы, тушь для бровей и золотые жидкие тени Yves Saint Laurent. И ответ на главный вопрос в моем Instagram «Что на губах?» — карандаш Liar Urban Decay и помада Evan Tom Ford.

Уход за телом

Сейчас прохожу второй раз курс Эндосферы у косметолога Яны Десятерик. Процедура позволяет мне лентяйничать и пропускать спорт. Из домашнего ухода считаю, что нет ничего лучше натурального кокосового масла. Для очищения самое любимое средство — сушеный кокоc плюс масло. Очень люблю массаж и не изменяю своему волшебнику Рани — врачу, массажисту и специалисту ароматерапии. Он легко побеждает и целлюлит, и плохое настроение. Очень жду, когда он запустит масла для тела в производство, а пока довольствуюсь тем, что он смешивает домой после процедур, и его волшебным медом с эфирными маслами.