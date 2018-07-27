Пироги и медитация: 3 секрета самых красивых девушек

Лили Коллинз

"Все секреты мне передала по наследству мама: она у меня красотка, да еще и потрясающе мудрая женщина! Она всегда повторяла, что даже самый эффективный и дорогой уход не сработает, если женщина несчастна. Поэтому старайтесь хотя бы изредка находить время, чтобы побыть наедине с собой, привести мысли в порядок и расслабиться, тогда и кожа будет выглядеть здоровой и сияющей!"

Дарья Вербова

"Самое важное — хорошо очищать и увлажнять кожу и, конечно же, правильно питаться. А еще советую никогда не отказываться от новых впечатлений: я, например, пару лет назад пересекла на яхте Атлантический океан!"

Алессандра Амбросио

"Всегда использую сыворотки с витамином C, BB-кремы, очищающие тоники и увлажняющие маски для волос, которые, кстати, делаю на пару с маленькой дочкой Аней. Хочу научить ее ухаживать за собой. Но при этом предупреждаю, что важно знать меру. Не понимаю девушек, которые во всем себя ограничивают: я активно занимаюсь йогой, слежу за фигурой, но в жизни не откажусь от пирога по рецепту моей польской бабушки!"