Все о макияже Скарлетт Йоханссон

Многие мои коллеги вечно рассказывают про то, как ненавидят краситься. Категорически не согласна! Чтобы выразить себя, мне точно не хватит одного лишь бальзама для губ.

Я почти всегда пользуюсь влажными кистями: так цвет выглядит более насыщенным (а я при этом еще и уверена, что никакой грязи и пыли на мою кожу не попадет).

Яркую помаду дополняйте золотым хайлайтером: с таким макияжем вы покорите любую красную дорожку! И еще: используйте карандаш для губ не до нанесения помады, а по— сле — так макияж продержится в разы дольше.

Мой любимый продукт… Наверное, бронзер. Я не загораю, так что такие средства очень выручают!

Обожаю макияж в розовых тонах, но обязательно дополняю тени подводкой (чтобы не было эффекта заплаканных глаз).