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Все о макияже Скарлетт Йоханссон
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Все о макияже Скарлетт Йоханссон 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Многие мои коллеги вечно рассказывают про то, как ненавидят краситься. Категорически не согласна! Чтобы выразить себя, мне точно не хватит одного лишь бальзама для губ.
Я почти всегда пользуюсь влажными кистями: так цвет выглядит более насыщенным (а я при этом еще и уверена, что никакой грязи и пыли на мою кожу не попадет).
Яркую помаду дополняйте золотым хайлайтером: с таким макияжем вы покорите любую красную дорожку! И еще: используйте карандаш для губ не до нанесения помады, а по— сле — так макияж продержится в разы дольше.
Мой любимый продукт… Наверное, бронзер. Я не загораю, так что такие средства очень выручают!
Обожаю макияж в розовых тонах, но обязательно дополняю тени подводкой (чтобы не было эффекта заплаканных глаз).
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