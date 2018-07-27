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Антикризисное предложение: 10 лучших антивозрастных средств до 1500 рублей
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Антикризисное предложение: 10 лучших антивозрастных средств до 1500 рублей 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Выглядеть на 10 лет моложе, не тратя на это безумные тысячи? Это вполне реально! Здоровый сон, правильное питание и питьевой режим. Плюс эти антивозрастные средства, которые не только отлично работают, но и не пробьют дыру в бюджете.
Дневной и Ночной уход «Защита от морщин 35+», Garnier
Уникальное сочетание растительных клеток и полифенолов чая обеспечивает интенсивное увлажнение и защиту от агрессивного воздействия окружающей среды и повышает эластичность кожи.
Цена — около 200 рублей за каждое средство.
Антивозрастной крем «Против морщин», Diademine
Протеины сои стимулируют выработку коллагена, гиалуроновая кислота укрепляет и смягчает кожу. Можно использовать как базу под макияж.
Цена — около 300 рублей.
Лифтинг — уход «Revitalift», L’Oreal Paris
Благодаря содержанию витафибрина, контуры лица и шеи становятся более подтянутыми и четко очерченными.
Цена — около 600 рублей.
Омолаживающий крем «Ретинол + морские водоросли», Eveline Cosmetics
Активный ретинол разглаживает даже глубокие морщины, а витамины A, E, F и экстракты шелка и водорослей смягчают кожу и улучшаютее барьерные функции.
Цена — около 200 рублей.
Омолаживающий дневной крем «Olive Day Cream 35+», Mixit
Фитостволовые клетки оливы запускают интенсивные процессы регенерации, ликвидируют последствия окислительных стрессов и интоксикации. Экстракт эдельвейса предотвращает обезвоживание, а танины обеспечивают антиоксидантное воздействие.
Цена — около 800 рублей.
Моделирующий лифтинг-крем «So Lifting Skin», Ninelle
Коллаген моментального действия гарантирует мощное антивозрастное действие — стимулирует регенерацию клеток, сокращает потерю влаги, быстро выравнивает текстуру кожи и делает ее более ровной.
Цена — около 700 рублей.
Дневной крем «Elixir Jeunesse», Yves Rocher
Благодаря концентрированному экстракту афлои, активно борющемуся с внешними факторами, ускоряющими процессы старения кожи, мгновенно устраняются следы усталости, возвращается сияние и сокращаются морщины.
Цена — около 1500 рублей
Дневной и Ночной крем для лица «Импульс молодости от 45 лет», Чистая Линия
«Интеллектуальный» крем, подстраивающийся под индивидуальные потребности и особенности кожи. Вытяжка из ириса и натуральные масла возвращают коже сияние и придают свежесть.
Цена — около 150 рублей за каждое средство.
Омолаживающая сыворотка для лица и Гидрогелевая моделирующая маска-патч для линии подбородка «Y-shape», Ciel
Швейцарский комплекс на основе ледяного вина в сочетании с пептидами значительно уменьшает выраженность и глубину морщин, способствует формированию четких контуров и заряжает энергией. Уникальный комплекс витаминов E, C и B улучшает здоровье кожи и цвет лица.
Цена — около 1300 за сыворотку, около 600 за маску.
Дневной и Ночной крем «Самоомоложение 36+», Черный Жемчуг
Быстро устраняет ощущение сухости и стянутости, кожа становится более плотной и упругой. Мультикомпонентный Self-комплекс помогает ускорить обмен веществ в коже, способствует увеличению доли молодых клеток в эпидермисе. Антиоксиданты помогают справиться с факторами стресса и негативным внешним воздействием.
Цена — около 200 рублей за каждое средство.
Подготовила Светлана Антонова
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