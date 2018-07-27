Купить нельзя забыть? Топ-11 новинок недели

Подарочный набор со средствами Moroccanoil, инновационная помада для бровей в карандаше, натуральное сквалановое масло из Японии и еще 7 новинок, которые заслуживают вашего внимания.

Лимитированный набор «10-летний юбилей Moroccanoil», Moroccanoil

Все поклонники марки Moroccanoil (старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская — одна из них) мечтали о появлении линейки средств для тела — чтобы пахнуть волшебным маслом арганы с ног до головы. Коллекция появилась, но в России — увы — так и не была представлена. В свой 10-летний юбилей бренд все-таки исполнил мечту многих — и выпустил лимитированный набор с маслом-бестселлером для волос и сухим маслом для тела.

Если с восстанавливающим средством для волос вас знакомить не нужно (все наверняка знают, что это флагман Moroccanoil и самый многофункциональный помощник в уходе за волосами), то сухое масло для тела Moroccanoil Body нуждается в особом представлении. Эксклюзивное средство из набора насыщено богатым антиоксидантами маслом арганы и питательными маслами оливы и авокадо. Вместе эти компоненты интенсивно увлажняют кожу, делая ее мягкой и шелковистой. Отдельным бонусом, конечно же, будет аромат — неповторимый теплый мускусный шлейф будет чувствоваться в течение нескольких часов.

Цена: 5 750 руб.

Подтягивающая сыворотка для лица Firming & Lifting Super Serum, Enhel Beauty

Если вы еще не знакомы с Enhel, рассказываем: марка первой изобрела, внедрила и запатентовала технологию по производству водородной воды в стеклянной таре. На этом ее президент Юлия Энхель решила не останавливаться — сотрудничество с ведущей в Токио anti-age клиникой вылилось в большую коллекцию средств для ухода за лицом, волосами и телом. Именно поэтому предотвращение старения кожи — основная специализация бренда.

Действие подтягивающей сыворотки для лица это только подтверждает: если вам нужен лифтинг on-the-go — спешите пробовать. Главное звено ее состава — молекулярный фуллерен, завоевавший Нобелевскую премию. Этот компонент доставляет питательные вещества в глубокие слои кожи и существенно замедляет процессы старения. Платина и кофеин дополнительно повышают тонус (кожа становится упругой и более плотной сразу после нанесения), а керамиды предотвращают сухость и обезвоживание. Микроциркуляция восстанавливается, лицо разглаживается, — но не забудьте про зону шеи и декольте!

Цена: 10 000 руб.

Сквалановое масло Squalane Oil Unique Moisturizer, Enhel

Стопроцентное сквалановое масло от Enhel заменит любую сыворотку, маску для волос и крем для тела — в этом уже убедилась ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Сквалановое масло я хотела попробовать очень давно. Миллионы хвалебных отзывов и рекомендаций от косметологов сделали свое дело — и я приступила к тестированию. Сначала изучила информацию в интернете — что за зверь? Впервые это масло было обнаружено в печени акулы, но выдохните, веганы, — сейчас его успешно синтезируют из неустойчивого растительного вещества сквалена. Что же в нем хорошего? Во-первых, оно универсальное: можете смело наносить хоть на лицо, хоть на тело, хоть на волосы. Благодаря составу (а в нем кроме сквалана нет ничего) средство не будет забивать поры, а волосы от него не станут более грязными. Во-вторых, оно подходит любому типу кожи. В-третьих, его химическое строение схоже с себумом, поэтому оно легко впитывается. В этом всем я убедилась на себе.

Масло от Enhel выпустили в железной баночке (ах, как же я их люблю) с помпой, что позволяет дозировать нужное количество средства, избегая окисления. Консистенция напоминает масляную водичку — масло очень легкое и быстро впитывается, не оставляя жирных следов. И тут интересный факт: я мгновенно почувствовала, как кожа стала мягче, но при этом у нее будто появился защитный слой. И это не тот слой, как от жирного детского крема, а скорее «щит», который защищает вашу кожу. Кажется, у меня появился новый универсальный любимчик».

Цена: 5 130 руб.

Увлажняющий мусс для тела «Вербена-Цитрус», L’Occitane

Если молочком, гелем и, уж тем более, кремом для тела в наше время уже никого не удивишь, то мусс — это точно «что-то новенькое». Новинка пополнила коллекцию L’Occitane «Вербена-Цитрус», в которой также можно найти гель для душа, туалетную воду и освежающее молочко для тела и многое другое.

Одно нажатие на удобный дозатор — и у вас в руке «облачко» из густого мусса, которое тает на коже и придает ей мгновенную свежесть даже в самый жаркий день. Воздушная текстура быстро впитывается, но при этом оставляет ощущение комфорта и увлажнения надолго — кожа становится шелковистой и мягкой. А пахнуть при этом вы будете как лимонный пирог — в парфюмерной композиции компанию лимонным нотам составил экстракт вербены с приятной горчинкой. Но не забудьте хорошо встряхнуть флакон — «облачко» будет пышнее, и средство будет расходоваться экономичнее.

Цена: 1 990 руб.

Таинственная черная БОТОмаска для глаз, Dizao

В новинке от корейского бренда Dizao подружились гиалуроновая кислота и уголь — как результат, сияющая увлажненная кожа в зоне вокруг глаз и эффективный детокс-уход. Вся коллекция тканевых масок «Шедевры Dizao» радует не только кожу, но и глаза — на ярких упаковках средства «примерили» героини известных картин: Мона Лиза в белоснежных пузырьках, Нефертити в золоте. В таинственной БОТОмаске можно увидеть Венеру, а примерив ее самостоятельно, почувствовать себя Бэтменом — не меньше.

Маска в виде очков не только увлажнит кожу, но и расправится с темными кругами под глазами. В составе бамбуковый уголь, продлевающий молодость кожи, гиалуроновая кислота и пептидный комплекс — замена омолаживающим инъекциям. В коробке вы найдете идеальное количество масок для первого знакомства — 5 штук на 5 дней. Именно на таком курсе настаивают производители — а затем можно ограничиться 1-2 масками в неделю и отложить консилер подальше.

Цена: 415 руб.

Расческа-массажер Majestic Scalp Care Classic, Scalp Brush

Расческа, помогающая волосам быстрее расти и лучше выглядеть? «Дайте две!», — хотят сказать редакторы BeautyHack, ведь японские расчески Scalp Brush действительно не имеют аналогов. Во-первых, они массируют кожу головы за счет упругих щетинок из износоустойчивого нейлона. В процессе волосы не выпадают и не травмируются, несмотря на рекордное число зубчиков — их свыше трехсот.

Во-вторых, чем больше вы расчесываете волосы Scalp Brush, тем лучше они становятся. Дело в том, что все щетинки разные по длине и степени упругости: одни помогают нормализовать работу волосяных луковиц, другие — очищают поры. Именно поэтому расческу можно использовать для нанесения шампуня, чтобы тщательно очистить всю голову — берите на заметку, если ваши волосы быстро пачкаются и нуждаются в ежедневном очищении. Ну, и в-третьих, расческа украсит ваш туалетный столик — ее будто вытесали из малахита.

Цена: 12 750 руб.

Успокаивающая очищающая пенка для умывания с растительными экстрактами Soothing Cleanser Comfort Foam, SkinCeuticals

Средства для умывания от SkinCeuticals давно поселились в бьюти-шкафчике старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской — о геле Simply Clean с аминокислотами подробнее узнаете здесь. А недавно бренд выпустил пенку для обладательниц чувствительной и проблемной кожи — Soothing Cleanser Comfort Foam. В отличие от геля-бестселлера, пенка эффективно, но крайне деликатно очищает кожу от загрязнений, при этом оказывая успокаивающее действие.

В составе снова не обошлось без аминокислот — они предотвратят переизбыток кожного сала и удалят стойкий макияж. А если ваша кожа склонна к шелушениям, вам точно понравится безмыльная формула пенки, после умывания точно не возникнет ощущения стянутости. Увлажняющее и успокаивающее действие взяли на себя экстракты орхидеи и огурца — вместе они не только смягчат и снимут раздражения, но и будут укреплять защитный барьер. Используйте пенку и после косметологических процедур — например, пилинга или лазерного омоложения.

Цена: 2 867 руб.

Омолаживающая сыворотка для лица Y-Shape Rejuvenating Serum, Ciel

Давайте будем честны сами с собой — морщины и старение кожи, прежде всего, генетически обусловленный процесс. Но пускать эту историю на самотек — большая ошибка. Редактор BeautyHack Дарья Сизова считает, что использовать антивозрастные средства лучше раньше, чем позже, поэтому с энтузиазмом приступила к тестированию новинки о Ciel — омолаживающей сыворотки Y-Shape:

«В «сухом остатке» получилась очень приятная картина, которая понравится не только девушкам с явными признаками старения. Средство с жидкой, будто шелковой консистенцией жемчужного цвета визуально выравнивает цвет кожи и придает лицу легкое свечение. Если вы согрешили и выпили на ночь лишнюю чашку чая, новинка тоже не останется в стороне. У сыворотки в составе уникальный комплекс на основе ледяного вина, который оказывает мощный лифтинг-эффект. А гиалуроновая кислота увлажнит кожу, избавив вас от сухости и шелушений. Виноградная косточка (мощный природный антиоксидант) защитит кожу от неприятностей погоды, природы и города (читайте — жары, пыли и грязи). Если смотреть на средство с точки зрения пролонгированного эффекта (пользуемся несколько раз в неделю регулярно!), то оно однозначно поможет коже бороться с морщинами и увяданием. Пептидный комплекс укрепит мышечный каркас и поможет собственному коллагену и эластину синтезироваться быстрее. Не обижено средство и витаминами — группы B, C и Е благотворно влияют на кожу, подтягивая и увлажняя ее, в целом, делая ее более здоровой».

Цена: 1 350 руб.

Омолаживающий крем для шеи и декольте Y-Shape Rejuvenating Neck and Decolette Cream, Ciel

В попытках продлить молодость кожи, девушки часто забывают о зоне шеи и декольте — а именно они, в первую очередь, предательски выдают возраст. Как раз, чтобы вы не прятались за воротником водолазки или шарфиком, бренд Ciel выпустил специальный омолаживающий крем для Y-зоны — нижней части щек, подбородка, шеи и декольте.

Новинка не только разглаживает и уплотняет кожу за счет пептидов и специального комплекса Essenskin, но и убирает излишнюю пигментацию — за это в составе отвечает витамин С. Легкий крем, больше напоминающий густую сыворотку, быстро впитывается и оставляет на коже едва уловимый миндальный аромат. Уже после нескольких применений кожа разглаживается и подтягивается, но наносить лучше массажными движениями снизу вверх — от груди к подбородку.

Цена: 1 550 руб.

Сыворотка для лица «Мгновенное Разглаживание», Methode Cholley

Совет от редакции BeautyHack: проблемы с кожей лучше предотвращать, а не решать. Такого же принципа придерживается и ассистент редакции Карина Ильясова — проблему старения кожи она планирует решать до ее появления, и в этом ей помогает новинка от Cholley:

«Мелкие морщинки у меня уже появились — виновата подвижная мимика. Внимательно изучив свое лицо, решила, что время попробовать омолаживающую сыворотку от Methode Cholley уже пришло. Средство обладает выраженным омолаживающим и лифтинговым эффектом — имеет пролонгированное действие, поэтому регулярность здесь очень важна. Сыворотка оказывает фиксирующее воздействие на морщины из-за смолы сенгальской акации и ризобиана. Что касается использования, то здесь на ваш выбор — наносить поверх вашего привычного крема, смешивать с ним или наносить точечно. Но важна именно техника — советую наносить легкими вбивающими движениями, а не хаотично размазывать по лицу.

Скажу честно — после всех описаний надеялась увидеть мгновенный эффект, однако не тут-то было. Я решила не отчаиваться и продолжила использовать сыворотку (я выбрала локальный вариант), чтобы можно было точно убедиться в ее эффективности. Заявляю — она работает! Думаю, что здесь самым главным фактором стало постоянство. Ставлю твердую пятерку!»

Цена: 9 000 руб.

Помада для бровей Pommade a Sourcils, Л’Этуаль Selection

Новинку от Л’Этуаль — инновационную помаду для бровей в виде карандаша — уже попробовала редактор BeautyHack Дарья Сизова:

«Помада для бровей в карандаше — что-то новое, непривычное даже глазу опытных бьюти-гуру в области макияжа бровей. Но однозначно полезное — компактный карандаш удобно брать с собой в поездки, не боясь, что средство растает или потечет.

У новинки очень мягкий грифель и немного «пластилиновая» текстура — можно сделать даже брови-ниточки соболиными и широкими. Понравится и новичкам: вам не нужно мучаться с кистью, прорисовывая недостающие волоски — грифель сделает это за вас. Бонус — средство не боится жары и не «утечет» с лица, а оставит вас с бровями до конца дня».

Цена: около 400 руб.

Текст: Анастасия Сперанская