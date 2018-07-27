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Невиданная щедрость: М. А. С меняет старые помады на новые
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Невиданная щедрость: М. А. С меняет старые помады на новые 

Журнал ОК! 2 часа назад
Косметический бренд MAC устраивает аттракцион невиданной щедрости: в день праздника под названием Международный день помады забирает себе старые помады любых марок и вместо них выдает новые — свои.
Говорят, сделать это можно абсолютно бесплатно 29 июля в любом фирменном магазине или корнере М. А. С.
Правда, есть условия.
Во-первых, количество помад для выдачи ограничено, так что бежать нужно в ближайшую точку буквально к открытию (знаем мы эти бесплатные раздачи!).
Во-вторых, обмен производится исключительно 1:1, так что даже если вы притащите мешок со старыми помадами, все равно возьмут у вас одну — и подарят только одну.
В-третьих, M. A. C не хочет менять свои помады на гигиенические и бальзамы для губ, так что только декоративка.
Подробности можно уточнить у визажистов.
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