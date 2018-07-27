Невиданная щедрость: М. А. С меняет старые помады на новые

Косметический бренд MAC устраивает аттракцион невиданной щедрости: в день праздника под названием Международный день помады забирает себе старые помады любых марок и вместо них выдает новые — свои.

Говорят, сделать это можно абсолютно бесплатно 29 июля в любом фирменном магазине или корнере М. А. С.

Правда, есть условия.

Во-первых, количество помад для выдачи ограничено, так что бежать нужно в ближайшую точку буквально к открытию (знаем мы эти бесплатные раздачи!).

Во-вторых, обмен производится исключительно 1:1, так что даже если вы притащите мешок со старыми помадами, все равно возьмут у вас одну — и подарят только одну.

В-третьих, M. A. C не хочет менять свои помады на гигиенические и бальзамы для губ, так что только декоративка.

Подробности можно уточнить у визажистов.