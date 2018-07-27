Тестирует гуру: 5 новых и классных масок для лица

Дерматолог Анжелика Ужва протестировала пять новинок и рассказала, какие из них помогут мгновенно вернуть молодость, подтянуть овал лица и выровнять тон кожи.

Тканевая маска с углем и глиной Skin Needs Charcoal Mud Sheet Mask, Л’Этуаль Selection

Отличная маска для всех тех, кто страдает от жирного блеска и несовершенств кожи. Богатая минералами пудра древесного угля глубоко очищает поры и обеспечивает детокс-эффект — а также выступает в роли прекрасного эксфолианта и абсорбента. Даже если ваша кожа относится к сухому типу, используйте маску, чередуя с другими увлажняющими средствами, — периодический детокс не помешает и ей. После применения кожа выглядела очищенной, гладкой и нежной. И это всего за 15 минут!

Цена: 202 руб.

Экспресс-маска из биоцеллюлозы Water Source Mask, [comfort zone]

Главное преимущество маски — интенсивное увлажнение, поэтому особенно рекомендую ее использовать в отпуске после солнечных ванн или даже в самолете. Понравилось и то, что маска сделана на основе биоцеллюлозы — ее получают из ферментированного кокосового сока. Благодаря этому средство лучше прилегает, прямо как вторая кожа, а влага меньше испаряется.

В состав также вошли алоэ, гиалуроновая кислота (вечный спутник увлажняющих средств) и натуральный увлажняющий фактор NMF — вместе они усиливают естественное увлажнение кожи и восстанавливают ее эпидермальный слой. Заметила, что сразу после применения кожа стала гладкой и сияющей — точно попробую и другие экспресс-маски из коллекции бренда.

Цена: 1 271 руб.

Тканевая маска «Сияние и увлажнение», Черный Жемчуг

На волне популярности тканевых масок российский бренд Черный Жемчуг тоже решил порадовать новинкой — выпустил средство для сияния и увлажнения кожи. Могу сразу сказать, что понравится оно обладательницам сухой и обезвоженной кожи, пребывающей в стрессе. Тем, у кого лицо в течение дня начинает блестеть, стоит все-таки сделать выбор в пользу других тканевых масок.

Усталость и стресс этому средству точно по плечу — улучшается тон и рельеф, кожа действительно начинает сиять. С первой секунды почувствовала мощное увлажнение — это натуральные масла в составе начали восстанавливать гидро-липидную мантию. Среди компонентов есть и мультивитаминный комплекс BeautyActivator — он насытит кожу аминокислотами.

Цена: 105 руб.

Гидрогелевая моделирующая маска-патч Y-Shape, Ciel

Из всех масок эта, пожалуй, понравилась мне больше всего. Она подтягивает кожу лица и поднимает линию подбородка, делая овал четким — в общем, делает все возможное, чтобы отсрочить возрастные изменения. В ее состав включили гиалуроновую кислоту, поддерживающую необходимый уровень увлажнения кожи, и морской коллаген (он разглаживает морщинки), и коэнзим Q10 — настоящий эликсир молодости.

Благотворное влияние на кожу оказывает и аденозин — стимулирует производство коллагена и эластина, а еще повышает тонус и упругость. А экстракт орхидеи ускоряет процессы регенерации. Очень удобна маска и в применении — крепится к ушам, дополнительно подтягивая зону подбородка за счет механического воздействия. Омолаживающий эффект не заставит себя долго ждать.

Побольше узнать о других средствах из линейки Y-Shape можно здесь.

Цена: 650 руб.

Тканевая маска Animal Pig Collagen Mask, Mimiang

Если ваша кожа нуждается в срочной терапии — страдает от сухости, выглядит уставшей или ей просто не хватает тонуса — попробуйте эту маску. Несмотря на забавную упаковку с милой хрюшкой, маска относится к разряду антивозрастных. Ключевыми компонентами состава стали гидролизованные коллаген, аллантоин, гиалуроновая кислота и коктейль из растительных экстрактов — гаммамелиса, маты, лаванды, портулака, розмарина, ромашки и фрезиии.

Заметила, что кожа стала более упругой, а тон начал сиять — буду использовать для экспресс-преображения. Кстати, маска подойдет не только возрастной коже — используйте и для профилактики старения.

Цена: 150 руб.