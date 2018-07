9 идеальных ароматов для петербуржцев: советуют эксперты Molecule

Климат играет важную роль в раскрытии любой парфюмерной композиции. Эксперты проекта Molecule доказывают это девятью ароматами, подобранными специально для переменчивой петербургской погоды. Они выдерживают знойный ветер, показывают себя во всей красе в проливной дождь и освежают в аномальную жару, превращаясь в незаменимую вещь «на выход».

В переменчивую петербургскую погоду стоит обратить внимание на ароматы, в которых солируют цветочные ноты, а эфирные масла начинают звучать ярче и сочнее — например, Creed Love in White for Summer. Это лимитированная летняя версия фаворита Мишель Обамы Анджелины Джоли : композиция раскрывается воздушным аккордом белых цветов в облаке из сливочного мускуса, напоминая о прогулке по летнему саду. А при высокой влажности аромат становится плотнее и «садится» ближе к коже. Подобная история происходит с творением шведского парфюмера Бена Горхэма — Bibliotheque от Byredo. В холодную влажную погоду первую скрипку играет аккорд пряной кожи, приправленной соком персика и сливы, а полное собрание сочинений в нотах приобретает аристократичное звучание.

Еще один компонент, буквально созданный для дождливого Петербурга, — лаванда из Грасса или Тосканы: в плохую погоду она получает холодный и звонкий оттенок и избавляется от излишней травянистости. Лаванда отчетливо звучит в аромате нового бренда Александра Ботова и Марка Бакстона Verduu Cristopher Shannon, соавтором которого выступил британский дизайнер Кристофер Шэннон. В своих работах он часто обращается к детству и юности, проведенных в рабочем районе Ливерпуля: для Кристофера эти годы ассоциируются с запахами завода, расположенного неподалеку, а также одноэтажных домов и продуктовых лавок. Именно поэтому Verduu Cristopher Shannon идеально отражает атмосферу большого промышленного города, где органично звучат ноты лаванды, мимозы, розового масла, мандарина и ветивера.

Поклонникам мистических, темных оттенков лаванды в ароматах понравится и амброво-мускусный Conquistador от Franck Muller. В туманную погоду композиция оставляет глубокий шлейф и становится более мягкой. А меланхоличное настроение города подчеркивает аромат Serge Lutens L’Eau de Paille, задуманный в качестве летней версии L’Eau. Он приходит на смену морозным предшественникам и отличается сочной (гипнотизирующей!) травянистостью.

Петербуржцы любят сложные многогранные парфюмы, как, например, Montabaco от британского парфюмерного дома Ormonde Jayne. Он оснащен нотами кожи, замши, дерева и табачных листьев и феноменальной стойкостью — выдерживает самые долгие прогулки по ветреному городу. В паре с ним еще один парфюм для эстетов — Into the Void от бренда Juliette Has a Gun. Это коктейль из гаякового дерева, папируса, кедра с акцентом на пачули и яркими нотами черной орхидеи, после которых остается коньячное послевкусие.

Тем, кто не может жить без солнца и тепла, стоит присмотреться к аромату Holidays от Mancera. Тучи он, конечно, не разгонит, но зарядом позитива и энергии обеспечит на сто процентов — все благодаря калабрийскому бергамоту, кокосу и мадагаскарской ванили. Праздник приходит и с флаконом Sole от Moresque: ноты яблока, персика и кокоса, акцента мускуса, пачули и амбры помогают прочувствовать вкус дольче виты по-петербургски.

Все ароматы представлены в проектах Molecule в Петербурге и на сайте molecule.su.