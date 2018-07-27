Банки без обманки: 10 средств недели от Ксении Вагнер

Сыворотка, состоящая на 80% из гиалуроновой кислоты, крем-щербет для тела с ароматом лимонного джема и другие находки недели креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер

Туалетная вода Angeliques Sous la Pluie, Frederic Malle

Запах цветочной феи, Дюймовочки, заснувшей на листе, росы, собравшейся в белых лепестках. На все это сам Фредерик Маль сказал бы мне: «Вообще-то это аромат и для мужчин…». Но я чувствую вот так — никакого унисекса, сплошная девичья невинность, новая весна, первый бал Наташи.

Запах вместе с тем совсем не детский, а свежесть с характером — белый кедр и ангелика умножены на перец и мускус. Стойкость средняя, но склонившись к вашему плечу, Болконский точно поймает этот майский ветерок.

Цена: 12 660 руб.

Сыворотка для поврежденных кончиков Absolute Repair Lipidium, L’oreal Professionnel

Помните, как в школе 1 сентября дрожали коленки перед встречей с прошлогодним объектом обожания? Где же-где же он в толпе, юноша прекрасный?

Также трепетала ваша покорная бьюти-вещунья, взяв в руки этот пузырек, ибо впервые мы встретились лет десять назад.

Я тогда была юна, бедна и бьюти-невинна, мыла голову шампунем за 100 рублей и не ведала, что бывают такие — ТАКИЕ! — чудодейственные средства как линия absolute repair.

Помню свой шок после первой головомойки с ними — я просто не узнала свои волосы. Здоровые, гладкие, блестящие, точь-в-точь как в рекламе — оказывается, так и вправду бывает.

В последующие годы моей бурной бьюти-биографии я много чего попробовала — и были, конечно, и ахи, и вздохи, и бурные рукоплескания, но вот такой шок повторялся крайне редко.

За десять лет вся серия ничуть не сдала позиций, только похорошела. Липидный комплекс в составе стал за эти годы как-то еще липиднее — формулу усовершенствовали, пузырьки перевыпустили.

Главный плюс сыворотки — она действительно «спаивает» поврежденные кончики и при этом легчайшая. То есть была вата, а становятся волосы приличной женщины — без жирности, склеенности, эффекта грязных волос или стеклянной лапши.

Особенно она хороша для выпрямления, т.к еще и придает сияние. Ну и колтунишкам с ней капец — я распутываю даже морские узлы в исполнении Сладюшкинса.

В общем, если у вас длинные волосы или вы мечтаете таковые отрастить — попробуйте и будете вспоминать (поминать на надо!) меня добрым словом.

Цена: 1 045 руб.

Масло для тела и волос Avene Body, Avene

Пахнет ребеночком — и мне, кормящей мамаше, уже одним этим любо. А если серьезно, это отличная вещь для тех, кому обычные масла кажутся тяжелой липкой ерундой.

Оно легкое, быстро впитывается, ваша покорная слуга даже дерзнула намазаться им перед сном, и ни одной простыни не пострадало.

Удобный дозатор-спрей защищает от масляного передоза и готов напрыскать этого питательного эликсира куда угодно — хоть на пятки, хоть на темя, благо масло заявлено и для тела, и для волос (удобно для отпуска). И главное — пометки «некомедогенно» и «гипоаллергенно». Первое — возможность умаслиться-таки тем, у кого жирная кожа, без риска пойти прыщами, второе — шанс для аллергиков.

Цена: 1 283 руб.

Тени для век Extra Dimension Eye Shadow, Sea Worship, M. A. C Ну а это мой ответ на ваши вопросы в Директ о стойких тенях. Этим с фото, как пел Леонид Агутин , каких-то тысяча лет, но я особенно люблю их за гениальный оттенок — мокрого песка, антикварного подсвечника, бронзовой монетки и не знаю чего еще, но очень подходящего к карим глазам и загару. А блеску, блеску сколько! Когда нужны крутые тени, адреса три — M. A. C, Urban Decay и Inglot. Но М. А. С все-таки первым по маршруту — тьма-тьмущая оттенков и есть опция собрать свою палетку.

Цена: 1 800 руб.

Ультра-увлажняющий крем для лица Ultra Moisturizer Cream, UltraCeuticals

Сейчас будет много букв. Потому что не рассказать вам историю марки — свинство со стороны бывшего главреда журнала о красоте.

Марку придумал дерматолог из Сиднея Джефри Хибер (ну, вы уже поняли, что к докторской косметике у меня слабость). В 1980 году он выпустился с медицинского факультета

Университета Южного Уэльса, а уже в 1988 году вместе с женой (тоже доктором) основал косметологическую клинику, которая быстро набрала обороты.

Чтобы продлить и дополнить эффект от процедур в клинике, пациенты просили у Хибера средства для домашнего ухода — но док таковых не имел, ибо существующие марки его (естественно:))) не удовлетворяли. На исследования и разработки, которые провели Хибер с женой прежде, чем запустить Ultraceuticals, ушло 10 лет — представляете уровень перфекционизма?

В итоге родилась профессиональная космецевтика, и можно долго писать, чем она отличается от обычной косметики, но лучше зайти на сайт марки и посмотреть фото Хибера в 2003 и 2018 году — док, конечно, делал разные процедуры, но именно поверхность его кожи такая, будто он выпил литр эликсира времени и перестал стареть.

Ну и на закуску: согласно австралийскому законодательству, вся косметологическая продукция проходит сертификацию в государственных организациях на предмет соответствия реальности ее свойств, заявленных на упаковке. То есть гарантом качества австралийской косметики выступает не только производитель, но и само государство.

Чем прекрасен конкретно этот крем?

Во-первых — и это главное — действительно глубоким увлажнением. Если представить, что лицо — это губка, то по ощущениям он пробирается как минимум до ее середины, а не остается пленкой на поверхности.

Во-вторых, на него можно наносить тон — не скатывается. В-третьих, правильной упаковкой, в которую не лезешь пальцами. Ну и наконец, экономичностью — крошечной горошинки хватает на все лицо, и это при том, что консистенция не водянистая, а формула обеспечивает не только увлажнение, но и питание.

Цена: 1 580 руб.

Сыворотка с гиалуроновым концентратом Beauty Drops, BeautyDrugs

Когда лично знаешь создательницу средства, пользоваться им приятно вдвойне — если, конечно, создательница, как в случае с Beautydrugs, бьютиголик и перфекционист.

Beautydrugs — марка, созданная нашей соотечественницей Татьяной Кирилловской, и до того, как родить собственное бьюти-дитя, она много лет занималась дистрибуцией крупных мировых брендов.

Основной ассортимент Beautydrugs — декоративная косметика, и потому «sos-капли красоты», как я называю этот фиолетовый флакончик, частенько мелькает в кейсах визажистов — он великолепно готовит кожу к макияжу.

Чем понравился мне: состав — на 80% гиалуроновая кислота; удобный дозатор-пипетка — нет риска вылить на себя сразу полбанки; впитываемость моментальная: три секунды, и можно наносить крем, базу, макияж или вообще ничего не делать, а просто радоваться такой подкормке для кожи — она сразу становится визуально более гладкой и ухоженной; капли можно добавлять в тональное средство — для доп. ухода или чтобы слегка «разбавить» средство.

Резюме: претендует на прописку сразу в трех косметичках — для вечеринок (в тон его, в тон!), самолетной (перед полетом — против сухости) и дачной (где, собственно, и был найден — когда на маски в куче детей нет времени, а кожа просит пить).

Цена: 1 265 руб.

Пена для тела Energizing Body Foam, Babor

Думаете, это средство для душа? А вот и нет! Пена — точь-в-точь как у папы в детстве — наносится прямо на тело, шипучая, воздушная и оооооочень мягкая!

Но самое заманчивое даже не в этом spa-аттракционе «дева в пене», а в результате: отличном увлажнении с эффектом «глянцевых» ног — кожа блестит именно за счет ухоженности, а не жирной пленки.

Вообще, вся эта линейка у Babor прекрасная — в ней же есть масло и охлаждающий крем с пантенолом, ментолом и экстрактом лайма, многолетний отпускной наркотик бывалых бьютиголиков.

Цена: 1 805 руб.

Маска-крем Wake Wonderful, Ren «Что это ты такая свежая?», — с подозрением спрашивает мой муж-король комплиментов после бурной ночи с троекратной сменой памперсов. «Ах, ничего-ничего, все от природы», — отвечаю я, а сама шлю поцелуи этой ночной маске.

Результат от маски реально на 5 из 5, помимо уже отмеченной свежести кожа наощупь, как в студенческие годы.

Меньше заметны поры и прочие изъяны, ровнее тон, в целом общий эффект чем-то напоминает качественный массаж лица, когда лицо вроде бы и то же, а все-таки намного лучше. В общем, wake wonderful — тот редкий случай, когда правды в названии больше, чем маркетинга.

Маска при этом с характером, тут пощипывает, там покалывает, это Вам не «нанесла и забыла». Впитывается при этом достаточно быстро, не стягивает и, наоборот, не «жирнит». Если нанести близко к губам и случайно их облизать, помчишься за водой с кривой физиономией — кислющая, как лимон. Что логично, т.к формула с кислотами (посему чувствительной и слишком сухой коже не советую), а также энзимами, разными маслами (масло ши на третьем месте в составе, значит его много), глицерином и кучей растительных экстрактов.

Кто не знает, полное название марки — Ren Clean Skincare, ren — шведское слово, означающее «чистый», и все ее средства экологически чистые — без парабенов, минеральных масел, стирола, винила, спирта и многих других синтетических компонентов.

Как и у всякой марки, у нее есть красивая история — беременная жена одного из основателей никак не могла подобрать эффективную и при этом безопасную в ее положении косметику, и любящий муж решил это исправить (дело было в 2000 году, когда такого бума на органику как сейчас еще не было). Я эту историю впервые услышала на презентации для журналистов лет 10 назад, когда марка только пришла на русский рынок, но тогда как-то не прониклась, ибо мне был 21 год, и я мнила себя вечным персиком. К 31 персик слегка подвял и теперь жаждет близкого знакомства с маркой, ибо сия маска его очень и очень вдохновила. Кстати, Ее можно использовать не только соло, но и под свой обычный уход.

Единственное, что важно помнить — наутро после нужно средство с spf.

Цена: 2 567 руб.

Крем-щербет для тела Verveine Agrumes, L’occitane

Если вы обожаете лимоны, не покупайте — не удержитесь и съедите. Также — яркой, густой лимонной сочностью — пахло в моем детстве на даче, когда бабушка варила лимонный джем. Короткой летней ночью можно проспать три часа, а можно и не спать вовсе, и намазавшись этим чудом, все равно чувствовать себя человеком. Помимо фантастического запаха, у него фантастическая консистенция, которая называется щербетом, но на деле похожа на слегка подмороженный йогурт — на коже она исчезает за секунды, оставляя глянцевый влажный блеск, как на ногах голливудских звезд на красных дорожках. Как и все формулы, в которых преобладает вода, такой «десерт» впитывается без намека на жирность и пленку, что летом важно вдвойне — хоть джинсы, хоть любимую шелковую юбку можно надевать через 3 минуты. Ну и легкий холодящий эффект — что может быть приятнее в жару? Причем ключевое слово «легкий» — а не такой, что даже в +30 хочется завернуться в махровый халат. Одно сожаление — им так приятно мазаться с головы до ног, что банки вряд ли хватит и на месяц. Хорошо, что лето у нас недолгое — а то бы я разорилась на этом цитрусовом волшебстве. А про любимый бальзам для тела из миндальной линии я писала тут.

Цена: 3 100 руб.

Дезодорант-спрей для чувствительной кожи 48ч, La Roche-Posay

Тут буду краткой — прошел испытание прогулкой с тремя детьми, на которую мамаша оделась не по погоде, а как в Сибирский заповедник. Формула без солей алюминия (кому это важно, читайте нашу подборку дезодорантов без солей алюминия ЛИНК), спирта, парабенов и подходит даже подросткам. Подмышки идеально сухие до самого вечера, на одежде нет ни пятен, ни запаха, ничего не щиплет и не чешется. Запах нейтральный, сильно ощущается при нанесении (на балоне есть предупреждение — не вдыхать дезодорант при распылении), но тут же выветривается. Одним словом — полный зачет.

Цена: 1 015 руб.