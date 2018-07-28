Лекарства, от которых сгорает кожа. Советы Елены Малышевой

При приеме некоторых препаратов может возникнуть такое явление, как фотосенсибилизиция — увеличение чувствительности кожи к солнечным лучам. Человек выпил таблетку — и на солнце буквально сгорел, совершенно не ожидая того. Под влиянием ультрафиолета возникает не загар, как было бы в норме, а сразу ожог. Более того, когда ожог спадет, на его месте остается очаг стойкой пигментации. Ну и нельзя забывать, что солнечный ожог — это прямой риск рака кожи. Вызывают фотосенсибилизацию совершенно обычные, очень распространенные лекарства. Вот чего стоит опасаться: 1 Нестероидные противовоспалительные препараты — диклофенак, ибупрофен в виде мазей, кремов и гелей. Солнечный ожог возникает ровно в том месте, которое накануне намазывали лекарством. Как быть? Если приходится летом использовать эти препараты (например, при суставных болях), позаботьтесь, чтобы больное место было укрыто одеждой. Сквозь нее ультрафиолет не проникнет на кожу и не причинит вреда. 2 Мочегонные, и конкретно — фурасемид. Если вы не можете отменить прием диуретиков летом, нужно полностью закрываться от солнца: блузы с длинными рукавами, длинные юбки или брюки, широкополые шляпы. Для вас обязательной процедурой должно стать нанесение солнцезащитного крема с маркировкой PPD перед каждым выходом из дома (а не только на пляж). 3 Антибиотики тетрациклинового ряда. Попросите своего лечащего врача заменить вам тетрациклин на антибиотик более современный и не вызывающий фотосенсибилизацию.

«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый