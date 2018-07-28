Made in Russia: российская косметика, которая не уступает зарубежной

Абсолютными лидерами косметического рынка сегодня являются американские и азиатские профессиональные марки: они наиболее технологичны, быстрее внедряют последние разработки и особо тщательно следят за качеством сырья. Немцы, итальянцы и австралийцы впереди планеты всей во всем, что касается органической косметики. Но и в России тоже есть достойные бренды, которые тщательно работают над составом своих средств, делают классный дизайн, но стоят при этом гораздо доступнее импортных аналогов.

Будучи настоящим бьюти-экспертом, я в первую очередь смотрю не на яркую рекламу или красочную упаковку того или иного средства по уходу за кожей или волосами, а на его состав. Ведь именно наличие в составе активных ингредиентов в правильной концентрации делает средство эффективным или бесполезным. Специально для читательниц Cosmo я составила список своих любимых российских брендов, продуктам которых можно доверить свою красоту! Kora Phytocosmetics

Марка Kora появилась на российском рынке в 1997 году. Это серия лечебно-профилактической косметики, которая предназначена для активного ухода за кожей и коррекции эстетических проблем в домашних условиях. Все компоненты косметики тщательно отбираются и имеют сертификаты качества, безопасности и эффективности. Самые ходовые продукты марки — лечебные грязи. Лично я в марке Kora очень люблю линейку по уходу за проблемной кожей: тоник, маску «Себобаланс», крем дневной матирующий и крем ночной биорегулятор (все средства стоят в районе 500 рублей). Еще мне нравится их крем-маска с фруктовыми кислотами, отличные нейтральные шампуни и новая антивозрастная линейка средств с гиалуроновой кислотой. Natura Siberica

Органическая российская косметика Natura Siberica создается на основе экстрактов трав Сибири. Уникальные свойства сибирских трав вкупе с последними достижениями в сфере косметологии позволяют марке создавать уникальные продукты, помогающие сохранить молодость и красоту кожи и волос надолго. Вся продукция Natura Siberica отвечает европейским качествам органической косметики, что подтверждено многочисленными сертификатами, а сам бренд имеет ряд престижных международных наград. Не могу не отметить, что у всех средств Natura Siberica очень крутой дизайн. К тому же продукция марки пользуется большой популярностью не только в России, но и в Гонконге, Дании, Испании, Сербии, Эстонии и Японии. Я уже много лет преданно люблю различные биоскрабы для тела Natura Siberica, просто обожаю их линейку средств с облепихой (очень рекомендую обратить внимание на многофункциональное живое облепиховое масло, которое можно использовать и для лица, и для тела, и для волос!), активно присматриваюсь к их антивозрастным кремам. 2211 Cosmetics

Молодая и очень достойная марка российской органической косметики 2211 создает продукты, позволяющие находиться в гармонии с собой и природой. В средствах марки нет парапетов, силиконов и искусственных ароматизаторов. А лаконичная упаковка большинства кремов сделана из перерабатываемого алюминия и не вредит окружающей среде. Советую обратить внимание на увлажняющий крем-мусс для лица с экстрактом граната, масло для волос и тела с бергамотом и новинку марки — ежедневный увлажняющий крем-флюид для лица с белой шелковицей и акацией. Green Mama

Натуральная косметика Green Mama на рынке уже достаточно давно и за эти годы отлично себя зарекомендовала. Эта умная и безопасная косметика, имеющая международный сертификат ECOCERT, которая мягко и эффективно обеспечивает полноценный уход за кожей. В марке достаточно много различных линеек. Лично мне нравятся их «Детская серия», «Формула Тайги» и «Морской сад» (в ней присутствует эффективная программа против целлюлита). Art-Visage

Весьма неплохая по качеству российская марка декоративной косметики, которую можно легко найти в любом торговом центре, а главное — цены на нее вас приятно порадуют. Одна из особенностей марки — возможность изготовления косметики на заказ (так, например, персональная желтая помада для губ обойдется тебе примерно в 450 рублей). Регулярно покупаю у Art-Visage их универсальный прозрачный гель для бровей и ресниц, BB-крем светлого оттенка и стойкий карандаш для глаз Black Abyss 702. Splat

Российская марка Splat создает инновационные продукты, не имеющие аналогов в мире. Отличные профессиональные зубные пасты, зубные щетки и нити, очищающие пенки для полости рта и профилактические ополаскиватели — именно средствам от марки Splat я доверяю заботу не только о моих зубах, но и о зубках моего сына. Более подробно о моих любимых средствах ухода за проблемной кожей ты можешь узнать из специальных видео на моем Youtube-канале или же на моей странице в Instagram. Текст Екатерина Шевчук