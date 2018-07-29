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Известный режиссер рассказал, почему Майкл Джексон изменил цвет кожи
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Известный режиссер рассказал, почему Майкл Джексон изменил цвет кожи 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Режиссер-документалист Шэрон Карпентер рассказала о причине, по которой певец Майкл Джексон изменил цвет своей кожи.
Как сообщает «Утро.ру», режиссер заявила, что Джексон страдал от витилиго — кожной болезни, которая связана с изменением пигментации кожи. При этом Карпентер подчеркнула, что СМИ преподносили его многочисленные операции, как желание стать белым человеком.
"Майкл пытался рассказать миру, что у него заболевание витилиго. Именно поэтому он отбелил кожу, потому что у него было пятно", — уверяет женщина. Она отметила, что диагноз подтвердился при вскрытии тела певца.
Ранее «СП» писала, что отца Майкла Джексона обвинили в химической кастрации сына ради голоса. Как рассказал врач Майкла Джексона Конрад Мюррей, Джексон-старший начал делать сыну инъекции гормонов в возрасте 12 лет, аргументируя это лечением прыщей. Таким образом, он пытался сохранить высокий голос исполнителя.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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