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Тайна цвета кожи: знакомая Майкла Джексона рассказала почему певец стал белым
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Тайна цвета кожи: знакомая Майкла Джексона рассказала почему певец стал белым 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Майкл Джексон погиб в 2009 году в результате передозировки лекарственных средств.
Режиссер-документалист Шэрон Карпентер рассказала о причине, по которой изменил цвет кожи известный поп-исполнитель Майкл Джексон.
Карпентер рассказала, что артист страдал от витилиго — кожного заболевания, которое связано с изменением пигментации кожи. Она отметила, что пресса преподносила его многочисленные операции как желание стать белым. Об этом сообщает Daily Star.
«Майкл пытался рассказать миру, что у него заболевание витилиго. Именно поэтому он отбелил кожу, потому что у него было пятно», — сказала режиссер— документалист.
Женщина добавила, что диагноз был подтвержден при вскрытии тела артиста.
Напомним, что Майкл Джексон погиб в 2009 году в результате передозировки лекарственных средств.
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