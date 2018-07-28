Тайна цвета кожи: знакомая Майкла Джексона рассказала почему певец стал белым

Майкл Джексон погиб в 2009 году в результате передозировки лекарственных средств.

Режиссер-документалист Шэрон Карпентер рассказала о причине, по которой изменил цвет кожи известный поп-исполнитель Майкл Джексон.

Карпентер рассказала, что артист страдал от витилиго — кожного заболевания, которое связано с изменением пигментации кожи. Она отметила, что пресса преподносила его многочисленные операции как желание стать белым. Об этом сообщает Daily Star.

«Майкл пытался рассказать миру, что у него заболевание витилиго. Именно поэтому он отбелил кожу, потому что у него было пятно», — сказала режиссер— документалист.

Женщина добавила, что диагноз был подтвержден при вскрытии тела артиста.

Напомним, что Майкл Джексон погиб в 2009 году в результате передозировки лекарственных средств.