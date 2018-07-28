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«Это было душераздирающе»: правда о болезни Майкла Джексона
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«Это было душераздирающе»: правда о болезни Майкла Джексона 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Британская журналистка и телеведущая Шэрон Карпентер раскрыла настоящую причину постепенного осветления кожи у американского певца Майкла Джексона. Она освещала на американском телеканале Black Entertainment Television (BET) смерть певца в июне 2009 года и события вокруг нее, а позже участвовала в создании документального фильма-трибьюта о нем.
По словам Карпентер, Джексон страдал от витилиго — болезни, которая проявляет себя нарушением пигментации кожи. Именно поэтому, говорит журналистка, певец был вынужден отбеливать кожу — чтобы скрыть пятна, а не потому, что он «хотел быть белым», как писали газетчики.
Вскрытие тела Джексона после его смерти подтвердило факт наличия у него витилиго, рассказала Карпентер таблоиду The Daily Star. «Это было так душераздирающе», — вспоминает она.
Две недели назад имя Майкла Джексона вернулось в заголовки СМИ: бывший врач звезды Конрад Мюррей заявил, что тенор певца — результат химической кастрации. По словам доктора, на таком воздействии, опасаясь мутации голоса, настоял отец Майкла. Когда певцу было 12 лет, Джексон-старший решился на инъекции гормонов — якобы для борьбы с юношескими угрями.
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