«Это было душераздирающе»: правда о болезни Майкла Джексона

Британская журналистка и телеведущая Шэрон Карпентер раскрыла настоящую причину постепенного осветления кожи у американского певца Майкла Джексона . Она освещала на американском телеканале Black Entertainment Television (BET) смерть певца в июне 2009 года и события вокруг нее, а позже участвовала в создании документального фильма-трибьюта о нем.

По словам Карпентер, Джексон страдал от витилиго — болезни, которая проявляет себя нарушением пигментации кожи. Именно поэтому, говорит журналистка, певец был вынужден отбеливать кожу — чтобы скрыть пятна, а не потому, что он «хотел быть белым», как писали газетчики.

Вскрытие тела Джексона после его смерти подтвердило факт наличия у него витилиго, рассказала Карпентер таблоиду The Daily Star . «Это было так душераздирающе», — вспоминает она.