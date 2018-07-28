Небрежная прическа и ни грамма косметики: Джиджи Хадид показала натуральную красоту

23-летняя Джиджи Хадид без прикрас появилась в специальном календаре журнала LOVE.

Джиджи Хадид относится к тем девушкам, которые прекрасны как с косметикой, так и без нее. Для нового специального календаря журнала LOVE супермодель снялась без мейкапа. На лице Джиджи лишь немного блеска. Поклонники могут разглядеть все несовершенства Хадид, которые есть практически у каждой девушки: темные круги под глазами, шрам, веснушки. Волосы модели небрежно уложены.

Всего за несколько часов фото это фото набрало почти миллион лайков от поклонников, которые в комментариях отмечают красоту модели. А ты бы решилась показать себя без мейкапа в соцсетях?

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Фото:Instagram