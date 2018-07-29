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«Скалки не хватает»: Екатерина Климова рассмешила своим видом в бигуди
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«Скалки не хватает»: Екатерина Климова рассмешила своим видом в бигуди 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
Очаровательная звезда отечественной кинематографии Екатерина Климова развеселила своих почитателей, показав им процесс подготовки к съемкам. Чтобы быть неотразимой, артистка накрутила свои волосы на бигуди, и в таком виде без стеснения показала себя общественности, состроив при этом презабавную рожицу.
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова любит делиться с поклонниками зарисовками своей жизни, показывая себя с самых разных сторон. И в то время как одни усердно ищут недостатки во внешности артистки (и даже находят их), другие с благодарностью принимают открытость звезды, восхищаясь и удивляясь ее смелости. Екатерина без раздумий показывает себя не только на гламурных вечеринках, но и без колебаний делится снимками без макияжа, а на днях и вовсе предстала перед публикой в не самом утонченном виде. Актриса готовилась к съемкам и показала себя «во всей красе». На кадре волосы звезды были накручены на бигуди, а лицо изображало звериный оскал.
Фанаты 40-летней звезды с восторгом восприняли известие, что свою красоту Екатерина создает точно так же, как и многие другие женщины. Разве что с той лишь разницей, что большинство представительниц прекрасного пола навряд ли бы решились предстать в таком виде перед публикой. «Красивая женщина не боится быть не на высоте!» «Ничего не портит эту женщину — восхищаюсь, Катюша» «Ни за что не узнала бы. Скалки не хватает — и вылитая домохозяйка!» «Как будто-бы мужа в час ночи встречаете»
Также интересно, что недавно звезда привлекла внимание легкой провокацией, позабыв надеть нижнее белье под платье и выставив на всеобщее обозрение свой идеальный бюст.
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Женский форум
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