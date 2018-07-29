10 кистей и инструментов для макияжа: как ими правильно пользоваться

Профессиональные кисти для макияжа продаются в обычных магазинах, но мы часто не знаем, как их правильно использовать и для какого вида косметики применять. Чтобы не совершить бессмысленную покупку, изучи наш материал и выбирай кисти правильно.

Большинство кистей и инструментов, которые продаются в магазинах, нужны только профессионалам, а нам, обычным бьюти-любителям, требуется куда более скромный арсенал. Но есть несколько очень удобных кистей, просто необходимых для создания идеального макияжа, — тебе стоит научиться их правильно использовать. Мы попросили визажиста выбрать 10 самых главных предметов и подробно рассказать нам, как с ними работать.

Большая кисть дуофибра

Абсолютный must-have! Тональное средство лучше всего распределяется по коже с помощью этой кисти. Удобная и многофункциональная. Состоит наполовину из натурального ворса, наполовину из синтетического, за счет этого не впитывает в себя слишком много тонального средства, красиво и ровно растушевывает румяна, хайлайтер, наносит пудру тонким слоем и т. д. Подходит для всего.

Средняя кисть дуофибра

Ее предназначение почти такое же, как и у большой кисти, но площадь нанесения средства гораздо меньше, поэтому кисть подходит для более детальной проработки твоего макияжа. Если ты просто хочешь замаскировать мелкие дефекты или нанести консилер под глаза — эта кисть станет лучшим помощником. Скошенная кисть

Скошенная кисть из синтетики лучше всего подходит для заполнения бровей продуктами любой текстуры — используешь ли ты помаду для бровей или тени. Кисти из натурального ворса не так послушны в данном случае, как синтетические. У меня кисть Pupa, она шире обычных скошенных кистей и отлично прокрашивает густые брови, тушует или делает графичную линию, когда это необходимо. Кисть для smoky eyes

Одна из моих любимых кистей — M. A. C. 217. Когда я делаю смоки-айз любой насыщенности и сложности, эта кисть для макияжа незаменима. Даже если ты непрофессионал, она сделает все за тебя. Красиво растушевывает, накладывает тени или пигменты послойно, одинаково хорошо справляется с сухими и кремовыми текстурами, именно благодаря ей смоки получаются идеальными. Спонж для консилера и тонального средства

Еще один инструмент для создания ровного, незаметного тона — спонжи Beauty Blender. Они созданы для того, чтобы наносить тональное средство легко и равномерно, скрывать поры. У меня розовый — он самый оптимальный по мягкости из всей серии и жизнерадостный! Когда используешь Beauty Blender, важно наносить продукт похлопывающими, а не растирающими движениями. Маленький салатовый Beauty Blender использую для консилера в области нижнего века, во внутреннем уголке глаз и в носогубной зоне. И очень им довольна. Рекомендую! Кисточка для нанесения гелевой и жидкой подводки

Кисточка для нанесения гелевой и жидкой подводки для глаз. 50% успеха в таком деле, как ровные и симметричные стрелки, зависит от правильного инструмента. На нем не стоит экономить. Вот два моих фаворита. Изогнутая Japonesque BB и Bobbi Brown Ultra Fine Eye Liner. Кисть для пудры

Широкая кисть, напоминающая веер, идеально подходит, если ты хочешь нанести пудру очень легким и тонким слоем. Также эту кисть визажисты используют для тела — если ты хочешь припудрить зону декольте или шею — она самая удобная для этой цели. Правильный пинцет

Для меня любой макияж начинается с идеально оформленных бровей. Поэтому первый инструмент в косметичке — пинцет для бровей. Из пинцетов мне нравятся Rubis и Japonesque. Они служат вечно, если их не ронять и относиться бережно, не ковырять то, что не в их проф. обязанностях, то есть использовать только по назначению. Брашинг для бровей

Брашинг для бровей или щеточка — идеально расчесывает брови. Необходима как в процессе ухода за бровями (оформлением пинцетом), так и для завершающего штриха — укладки и фиксации формы. Керлер

Керлер — инструмент для завивки ресниц. Если вы хотите добиться эффекта «открытого взгляда», без керлера не обойтись. На нем лучше не экономить, а сразу купить профессиональный, например, M. A. C. И напоследок… Главный инструмент в макияже, а в макияже для себя особенно, считаю, руки. Чистые, дезинфицированные пальцы — лучший инструмент для всех кремовых текстур, а тыльная сторона ладони — лучшая палитра для смешивания тонального крема с увлажняющим кремом и разных оттенков помады. Важно иметь в косметичке дезинфицирующие средства — специальные спреи или салфетки, которые подходят как для рук, так и для обработки кистей и инструментов. Не забывай использовать их каждый раз перед макияжем, а кисти для жирных текстур и спонжи мыть после каждого применения.