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Ростовчанка изуродовала себя в погоне за идеальной улыбкой
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Ростовчанка изуродовала себя в погоне за идеальной улыбкой 

Деловое сообщество 1 час назад
«90х60х90, так скучно и просто» — пелось в одной известной песне. Стремление соответствовать идеалам современности довело ростовчанку до уродства, своей исповедью девушка поделилась в социальной сети. Индустрия красоты диктует свои законы. Параметрами бюста и талии мериться уже не модно, четкой градации подлежит все: размер губ, носа, глубина носогубных складок, а морщины и вовсе под запретом. Вот и героиня этой истории поддалась всеобщей истерии.
"Девушки, это исповедь. Я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что все то, что мне уже полгода говорят родные, правда. Я доувеличивала губы до предела.» — пишет девушка в ростовском паблике. Ее история банальна и привычна, решив скорректировать ассиметрию губ, она слишком увлеклась. «Все время хотелось больше. Это как наркотик. Я смеялась над теми, кто говорит, что я утка, что это перебор, что пора остановиться. Думала, что они завидуют. Ведь не у всех есть деньги даже на уходовую процедуру, а красивыми хотят быть все девушки без исключения.»
Однако за первичной эйфорией всегда наступает отрезвление. Девушка поняла, что в погоне за внешним идеалом не только потеряла свою индивидуальность, но и нанесла серьезный ущерб своей внешности и здоровью. Теперь ей предстоит снова колоть губы, но уже для достижения обратного эффекта. Исправить нанесенный внешности ущерб можно, но процедура очень болезненна и вернутся к исходной точке уже не получится.
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Женский форум
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