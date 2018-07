Бьюти-тест: 11 средств, без которых сложно представить летний уход

Лосьон для тела L’occitane Lait Corps Verveine

Лена Боровая

контент-директор — Так получилось, что это средство я взяла на море, а специальный spf-крем забыла. Что же, скажу сразу: и с такой функцией молочко прекрасно справилось. Это еще не всё: запах настолько нежный, тонкий и приятный, что мне не хотелось пользоваться духами — хотелось чувствовать на себе только этот аромат. Лосьон отлично увлажняет, даже мою сухую кожу. Лёгкая текстура, симпатичный тюбик — всё прекрасно в этом лосьоне. А ещё я пару раз им намазала ребёнка, и ему тоже понравилось. Для меня — идеальное all in one средство, я довольна.

Увлажняющий флюид для лица SPF 30 Kiehl’s Полина Непомнящая

шеф-редактор — Этот крем от Kiehl’s оказался у меня как никогда вовремя. Я долго искала крем для лица с хорошим фактором защиты, чтобы он считался самостоятельным средством и на который потом можно спокойно наносить макияж — и вот нам прислали на тест увлажняющий флюид. Крем отлично справляется с двумя заявленными функциями: увлажнение и защита от солнца. Других «побочных» эффектов я не заметила. Итак, рассказываю по порядку. У меня сильно сохнет кожа после умывания, крем же нейтрализует сухость, кожа становится мягкой и нежной — супер. Я наношу этот крем утром после душа, перед выходом на улицу, повторно в течение дня не использую. Но даже этого достаточно, чтобы лицо не превращалось в помидор (у меня бледная и моментально сгорающая кожа). Крем эффективно выстоял в борьбе с солнцем и при плюс 20, и при плюс 30.

Единственное, что мне не понравилось в этом средстве — аромат. Напоминает запах обычного солнцезащитного крема из масс-маркета (мне он не нравится, может, кто-то и обожает). Но так он пахнет только из тюбика, запах не преследует в течение дня. В общем, даже несмотря на запах, ставлю эту крему твёрдую пятёрку: защита от солнца для меня важнее всего.

Вообще, все мои подруги и знакомые в восторге от Kiehl’s. Этот крем — первое средство марки, который я регулярно наносила в течение нескольких недель. До этого я пользовалась только сэмплами, а оценить эффект по нескольким применениям сложно. Вот недавно купила ночной восстанавливающий концентрат, от которого все в восторге. Посмотрим, на что способен он.

Тонирующий уход против пигментных пятен SPF 50+ Vichy

Ира Моргунова

старший редактор — Честно говоря, не очень поняла это средство. Крем обещает выровнять цвет лица, скорректировать пигментные пятна и защитить от солнца. С последним он справился — гуляя целыми дням по солнечному Парижу, я не обгорела. Что касается тона, тут уже появились вопросы. Да, безусловно, цвет лица стал немного более ровным, но крем лёг неравномерно (когда проводишь рукой по лицу, кажется, что остаются «катышки») и оставил ощущение липкой кожи. Хотя в отличие от привычных средств с SPF-защитой запах крема VICHY очень приятный.

Скраб для сияния кожи лица L`Occitane Reine Blanche

Ира Моргунова

старший редактор — Название линейки переводится как «Белая королева» — где-то прочитала, что вдохновением для её создания стали корейские девушки и их стремление во что бы то ни стало иметь идеально ровную и идеально белоснежную кожу. Я хоть и не имею таких амбиций, но скраб мне понравился, причём очень — у него невероятно классная текстура. Чистящие «крупинки» настолько маленькие и настолько приятные на ощупь, что процесс нанесения может растянуться на несколько минут. Остановиться невозможно. Кроме того, скраб отлично смывается — достаточно один раз умыться. Ну и конечно, сам эффект — кожа нежная, сияющая и увлажнённая (после скраба обычно хочется поскорее воспользоваться кремом, но тут я даже про него забыла). И да, очень красивый белый тюбик — одно удовольствие смотреть.

Увлажняющий гель-крем для лица без масел от Kielh’s Аня Борисова

коммерческий директор — Средство сразу подкупает своей текстурой — очень лёгкой, гелевой и невесомой. Крем быстро впитывается, не оставляет жирного блеска, но при этом хорошо увлажняет и питает в течение всего дня. При нанесении есть небольшой охлаждающий эффект, что очень актуально летом. Через неделю применения заметила, что кожа стала выглядеть более ровной и здоровой.

Солнцезащитный крем для лица La Roche Posay Anthelios SPF 30 Наташа Бакатура

менеджер по рекламе — Кремы с SPF — абсолютный маст-хев. Крем полностью оправдывает своё название «тающий». Благодаря нежирной и нелипкой текстуре его приятно наносить после обычного дневного увлажняющего крема. Я особенно активно пользовалась этим продуктом, когда находилась у воды в жаркий день — это помогло моей коже приобрести красивый бронзовый оттенок без покраснений и пятен. Планирую использовать крем до начала осени.

Флюид для лица с SPF 50 L`Occitane Reine Blanche

Ира Моргунова

старший редактор — Первое, что мне понравилось — невероятный цветочный запах, который в принципе присущ всем продуктам L’Occitane. Но в этом продукте он какой-то особенно приятный. Флюид рекомендуется наносить после дневного крема, чтобы уберечь кожу от негативного воздействия окружающей среды и УФ-лучей. Средство имеет лёгкую текстуру, его приятно «носить» на лице и не бояться, что обгоришь. После применения на коже появляется лёгкое сияние — хайлайтер можно не наносить.

Детский солнцезащитный крем Édelweiss SPF 50 Weleda

Лена Боровая

контент-директор — Для меня Weleda — одна из лучших марок детской косметики. И если другие её продукты, которые я использовала, вызывали полный восторг, то этот крем — чуть меньший. Сначала о хорошем. Крем не пахнет (или почти не пахнет, потому что я не чувствую), хорошо наносится и покрывает ребёнка видимой беловатой плёнкой, которая защищает от солнца. Одно, два, три купания — плёнка на месте. Теперь о том, что мне не понравилось. Собственно, наличие этой плёнки. С лица я её смыла только вечером (и не знаю, всю ли) — такое покрытие не очень здорово выглядит и немного раздражает. Но в приоритете, конечно, безопасность и защита. С выполнением этих двух функций у средства проблем нет. Но сметанный оттенок кожи моего сына мне не нравится — и это единственный минус.

Гель-люминайзер для тела I feel… glossy by BISOU

Ира Моргунова

старший редактор — Совсем недавно в «Инстаграме» наткнулась на аккаунт, посвящённый бурным двухтысячным. Помните эту эпоху R&B, клубов, соляриев, плюшевых спортивных костюмов и клипов The Black Eyed Peas? Так вот, на одной из фотографий была запечатлена самопровозглашённая «королева гламура» — Пэрис Хилтон . На ней короткое белое платье — оно идеально подчёркивает суперзагорелую кожу, на которой сверкают блёстки. Кайф!

Так как в 2000-х я училась в школе и домашка не позволяла мне принять учатие во всеобщем празднике, я решила если не уйти в отрыв, то хотя бы попробовать крем с блёстками I feel… glossy by BISOU. Начнём с того, что он ровным слоем ложится на кожу и отлично её увлажняет (запах, кстати, тоже приятный). Крем быстро сохнет и не оставляет жирных следов на одежде. Кроме того, блёстки. Они классные. Такой крем идеален для пляжных вечеринок и танцев до утра. Хотя даже если вы не едете на море, но у вас есть самоирония и вписка на классный диджей-сет Карины Истоминой , вы можете смело блистать и в городе.

Маска для сна, йоги и расслабления HEDONISM

Наташа Бакатура

менеджер по рекламе — Маска упакована в красивую бумагу лавандового цвета, перевязана тиснённой лентой с печатью. Открывая её, находишься в предвкушении чего-то необычного и хрупкого. По ощущениям маска мягкая и приятная. Надевая её, ощущаешь запах лаванды (внутрь нужно вставить саше с лавандой, это идёт в комплекте) — он успокаивает мысли и подготавливает сознание к сну. Летом рассветает рано, поэтому маска помогала мне хорошо выспаться, а не вставать в четыре утра вместе с солнцем (не всегда задёргиваю шторы в квартире) — её форма хорошо защищает глаза от света.

Летний аромат Versace Versense

Полина Непомнящая

шеф-редактор — Я редко пользуюсь духами летом — в этот период они кажутся мне чем-то тяжёлым и лишним. Но кажется, эта туалетная вода от Versace прекрасно подходит для летних вечеров. Аромат — свежий, цветочный, древесный. В его основе лежат бергамот, зелёный мандарин, кардамон, жасмин, мускус. Очень понравилась упаковка — минимум деталей и приятный зелёный цвет, который тёмной зимой будет напоминать о лете.

Тестировать духи сложно — аромат либо твой, либо нет. Этот не мой (я люблю «сладкие» духи). Но это вовсе не значит, что вам как минимум не стоит его послушать в парфюмерном магазине. Статьи по теме Лучшие кремы и маски для кожи и волос для зимы: протестировали 16 средств Как ухаживать за волосами осенью и зимой: протестировали для вас 9 средств Бьюти-тест: натуральная косметика от 4 известных брендов

Запись «Бьюти-тест: 11 средств, без которых сложно представить летний уход» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.