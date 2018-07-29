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Чем отличается мезороллер от дермароллера?
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Чем отличается мезороллер от дермароллера? 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Этот небольшой валик с иголками напоминает средневековое орудие пыток. Но не спешите делать выводы!
Мезороллер или дермароллер — это ролик, поверхность которого усыпана тончайшими иглами. Тонкие иглы создают на коже небольшие ранки, тем самым открывая доступ косметическому средству к глубоким слоям кожи.
Визуально между этими инструментами отличий практически нет. Очень часто косметологи называют мезороллер дермароллером — и наоборот.
Дермароллеры чаще используют для области шеи и головы — чтобы стимулировать рост волос. Мезороллеры подходят для лица.
Существуют такие инструменты для профессионального и домашнего использования, отличаются они только длиной игл. Процедура использования мезороллеров дома и в салоне примерно одинакова, но специалисты советуют все-таки доверить это дело профессионалам.
Делаем кожу красивой:
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