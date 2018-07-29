Чем отличается мезороллер от дермароллера?

Этот небольшой валик с иголками напоминает средневековое орудие пыток. Но не спешите делать выводы!

Мезороллер или дермароллер — это ролик, поверхность которого усыпана тончайшими иглами. Тонкие иглы создают на коже небольшие ранки, тем самым открывая доступ косметическому средству к глубоким слоям кожи.

Визуально между этими инструментами отличий практически нет. Очень часто косметологи называют мезороллер дермароллером — и наоборот.

Дермароллеры чаще используют для области шеи и головы — чтобы стимулировать рост волос. Мезороллеры подходят для лица.

Существуют такие инструменты для профессионального и домашнего использования, отличаются они только длиной игл. Процедура использования мезороллеров дома и в салоне примерно одинакова, но специалисты советуют все-таки доверить это дело профессионалам.

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